Оснований для роста инвестиции в сельское хозяйство нет - эксперт

За девять месяцев 2019 года объемы инвестиций в аграрную сферу уменьшились на 11,3%.

Оснований для роста инвестиции в сельское хозяйство в краткосрочной перспективе нет, считает ведущий научный сотрудник отдела инвестиционного и материально-технического обеспечения Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Николай Кисиль.

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Как сообщила пресс-служба ННЦ со ссылкой на слова эксперта, объемы капитальных инвестиций на развитие аграрной сферы экономики за 9 месяцев 2019 года по сравнению с январем-сентябрем прошлого года уменьшились на 11,3% – до 38,53 миллиарда гривень.

При этом за указанный период выросли только капитальные инвестиции в рыбное хозяйство (+11,4%). Самый глубокий спад был в лесном хозяйстве, где индекс капитальных инвестиций к соответствующему периоду предыдущего года составил всего лишь 60,9%.

“Вместо ожидавшихся ранее замедленных темпов прироста капитальных инвестиций в сельском хозяйстве Украины во втором и третьем квартале 2019 года, начался значительный инвестиционный спад. Это свидетельствует об инвестиционном кризисе в аграрной сфере экономики”, - цитирует пресс-служба Кисиля.

По его мнению, такое положение дел в отрасли вызвано, в частности, военными и другими угрозами, формированием неблагоприятной аграрной политики и сокращением объемов государственной поддержки производителей.

По оценкам ученых Института аграрной экономики, после запуска рынка земли сельскохозяйственного назначения средства потенциальных инвесторов могут уйти на операции по купле-продаже участков, вместо инвестирования прочих проектов агробизнеса.

Как сообщал УНИАН, по словам замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, земельная реформа и свободный рынок земли в Украине позволит привлечь не только внешние, то также и большой резерв внутренних инвестиций в аграрный сектор.

По данным Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.