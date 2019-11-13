Поля изобилия: Украина выходит на новый зерновой рекорд

Уборочная кампания зерновых культур в Украине близится к завершению. По данным профильного аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, по состоянию на 12 ноября, отечественные аграрии собрали более семидесяти миллионов тонн зерна с 14,6 миллионов гектаров, что составляет 96 процентов от прогнозного значения.

Это уже превышает показатель валового сбора за весь прошлый год, когда Украина похвасталась очередным рекордом на уровне 70,1 миллионов тонн собранного зерна. А потому в текущем году наше государство установит новую максимальную планку.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых в настоящее время составляет почти 46 центнеров с гектара на фоне прошлогодних 42 центнеров с гектара на аналогичную дату.

«В целом, в 2019 году для аграриев сложились благоприятные погодные условия, и урожай был собран на уровне прошлого года и выше… В частности, порадовала кукуруза – на нее влияние оказал не только погодный фактор, но и технологии, сорта. Кукуруза опережает по урожайности прошлый год, качество ее тоже неплохое. Общий вал зерна уже превышает показатель прошлого года на аналогичную дату, при этом, кукуруза еще не вся собрана», - сказала в комментарии УНИАН начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

В то же время, несмотря на позитивные оценки агрометеоролога, текущий год доставил немало хлопот сельхозпроизводителям. Погода выдалась неоднозначной: периоды, способствующие нормальному развитию культур, сменялись нетипичными для нашей климатической зоны условиями, что доставляло немало хлопот и без того тревожным аграриям.

Текущий 2019 год отличался от предыдущих и принес немало сюрпризов. Так, благодаря скорому приходу весны фермеры вышли в поля в 2019 году раньше обычного и сразу же приступили к севу ранних зерновых. Однако, ближе к финальному весеннему месяцу затяжные дожди в западных, центральных и южных регионах смыли ряд посевов и замедлили ход посевной, из-за чего часть культур не была посеяна в отведенный срок, что способствовало развитию заболеваний и негативно повлияло на их урожайность.

Но, как бы аграрии не сетовали на грозы, они насытили почву влагой, пусть даже на короткий промежуток времени. Тогда как с наступлением лета в Украину пришла засуха, эпицентр которой пришелся на Черкасскую область.

«В Черкасской области этим летом была самая жестокая засуха за последние пятьдесят лет. Также от засушливой погоды пострадали прилегающие районы Полтавской, Киевской, Кировоградской областей. Там был самый большой дефицит осадков с начала года - это связано с траекториями циклонов и атмосферных фронтов», - сказала Адаменко, добавив, что критической засуху этого года не назовешь, поскольку она охватывала менее тридцати процентов территории Украины, однако негативный эффект она, определенно, оказала.

При этом, даже несмотря на эти факторы, уже сейчас очевидно, что благодаря современным технологиям аграрного производства наше государство выйдет на рекордные показатели по объему собранного зерна по итогам года.

Виды на урожай

В настоящее же время погода максимально способствует скорейшему завершению уборки поздних зерновых: дожди практически не препятствуют работе в поле. Потому аграрии заканчивают сбор поздних культур: кукурузы, сои и подсолнечника, - и подводят итоги напряженного аграрного года.

«В этом году у нас лучше всего уродили пшеница, подсолнечник. Соя из-за отсутствия дождей в августе пошла хуже, чем в прошлом году. Нормальная ситуация по озимым, но немного пострадал рапс из-за воздушной засухи», - дает скромную оценку руководитель департамента агропроизводственной деятельности агрохолдинга «Укрлендфарминг» Владислав Тютюнник.

При этом, он не берется озвучивать прогнозы относительно ожидаемого объема урожая.

По мнению руководителя департамента развития и инноваций агробизнеса «Укрлендфарминга» Владимира Фантуха, минимизировать последствия погодных капризов компании помогает использование удобрений и современных аграрных технологий, а также гибридов и сортов культур, адаптированных к возможным неблагоприятным погодным условиям.

«Подход к уровню азотного питания и уровень минерального питания работают на повышение качества зерна. Плюс, проведение внекорневого питания хорошо сказывается на зерне. К тому же, мы ответственно подходим к подбору сортов и гибридов, которые являются более жаростойкими и устойчивыми к засушливым условиям. При изменении климата, стрессовых ситуациях эти сорта более стабильны», - сказал он.

С мнением представителя агрохолдинга соглашаются также малые игроки рынка – разумное использование удобрений в комбинации с другими факторами позволяет минимизировать риски и сохранить качество зерна. Так, по словам Павла Огребы – руководителя небольшого фермерского хозяйства в Хмельницкой области «Огреба» площадью 720 гектаров - качественные средства защиты растений помогли ему уберечь урожай ранних яровых от заболеваний, вызванных обильными весенними дождями.

«По зерновым проблем в связи с дождями не было. Мы успели засеяться вовремя и использовали хорошие препараты, потому болезней ни на ячмене, ни на пшенице не обнаружено. Но знаю, что другие сельхозпроизводители с такими проблемами столкнулись», - рассказал УНИАН Огреба.

В целом же фермер полученными показателями доволен, особенно в отношении ячменя, пшеницы и подсолнечника – урожай этих культур оказался выше прошлогоднего.

«Несмотря на неблагоприятные погодные условия, урожай этого года имеем достаточно неплохой. По зерновым - даже лучше, чем в прошлом году», - сказал он.

На пороге климатических изменений

С погодными трудностями украинским аграриям приходится сталкиваться ежегодно. Оно и неудивительно, учитывая, что грани между сезонами из года в год становятся более размытыми, а климат меняется, что заметно уже невооруженным взглядом.

«Что характерно для 2019 года - значительные скачкообразные изменения температуры воздуха. Периоды затяжной холодной погоды и еще большие периоды с высокой температурой - явное проявление глобального потепления», - поясняет Адаменко.

Так, за десять месяцев текущего года температура оказалась выше климатической нормы на 2-3 градуса по Цельсию. И эта тенденция начала просматриваться еще в далеком 1989 году. Если в девяностых среднегодовая температура превышала норму всего на 0,4 градуса, то уже в следующем десятилетии – на 0,8 градусов, а теперь этот показатель составляет около 1,8 градусов, и тренд на повышение температуры сохраняется.

Согласно результатам исследования Высшей технической школы Цюриха (Швейцария), уже через тридцать лет летняя температура в Киеве увеличится в среднем на 6,5 градусов по Цельсию и будет такой же, как сейчас в столице Австралии – Канберре, а среднегодовая температура станет выше нынешней на три градуса.

Что касается других украинских городов, по мнению ученых, через три десятка лет климат Харькова будет походить на Бухарест (Румыния), а Днепра на столицу Македонии – Скопье.

Подобные изменения неминуемо окажут влияние на сельское хозяйство в Украине, поскольку многие традиционные для наших краев культуры, либо используемые в настоящее время сорта, в подобных условиях нормально развиваться не смогут. В особенно сложных условиях окажутся яровые зерновые – ячмень, овес, пшеница, - которые имеют короткий вегетационный период и сеются весной. За счет значительного повышения температуры этот период сократится, что неминуемо отразится на урожайности.

В то же время, для подсолнечника в Украине настанет золотая пора – этой теплолюбивой культуре повышение температуры пойдет только на благо. Для сравнения, еще тридцать лет назад в западных и северных областях подсолнечник не вызревал – климат для него был неподходящим.

Подобная ситуация сложилась с кукурузой. Для этой культуры раньше не хватало тепла в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской областях, но уже сейчас в этих регионах аграрии получают самый высокий урожай кукурузы благодаря оптимальному балансу тепла и влажности воздуха.

В таких условиях постоянной турбулентности, вызванной непредсказуемыми погодными переменами, украинские аграрии особенно нуждаются в помощи государства, чтобы власти могли подставить плечо и поддержать фермеров в случае непредвиденных и независящих от них обстоятельств.

Готовь сани летом

По словам руководителя департамента агропроизводственной деятельности «Укрлендфарминга» Владислава Тютюнника, аграрии надеются, что однажды государственная политика в аграрной сфере станет прозрачной и предсказуемой. Сельхозпроизводители нуждаются в четких расчетах и рекомендациях от профильного ведомства о том, какие культуры лучше сеять в тот или иной год, какие площади под них отводить, какой ожидается цена.

«У нас каждый год начинаются какие-то качели. То люди увидели, что в том году цена ячменя высокая, и насеяли под настроение ячмень. Увидели, что гречки мало, а цена хорошая, - насеяли гречки. В следующем году понятно, что предложение превышает спрос, и цены нет. То есть, нет прогнозируемости рынка. Государство, по моему мнению, вообще не заботится об аграриях», - сказал Тютюнник.

В качестве примера правильной аграрной политики он приводит опыт США и стран Европы, где профильные ведомства считают, сколько примерно гектаров будет засеяно той или иной культурой, учитывают переходные остатки и составляют прогнозы для аграриев, что лучше сеять и в каких объемах, чтобы в государстве был баланс.

Помимо этого, для того, чтобы сельхозпроизводители чувствовали себя более уверенно и спокойно, необходимо урегулировать механизм государственной поддержки в сфере АПК и разумно распределить средства по тем направлениям, которые востребованы среди участников рынка, и стимулируют сельхозпроизводителей работать эффективно и легально.

А также – наконец-то открыть в нашем государстве справедливый и прозрачный рынок сельскохозяйственной земли, потому что, когда угодья окажутся в собственности фермеров, те будут иметь стимул более ответственно следить за состоянием почв и инвестировать в развитие бизнеса, в том числе – в установку систем мелиорации, которые позволят нивелировать негативные последствия от засух, ежегодно приносящих немало хлопот в летние месяцы.

Аграриям же, в свою очередь, необходимо разработать разумный подход к ведению своей деятельности, а не просто бездумно сеять только те культуры, на которые в прошлом году наблюдалась высокая цена, как делают многие. Важно использовать инновационные технологии в АПК, закупать современную технику и удобрения.

И тогда наше государство еще на долгое время закрепит за собой статус мировой житницы, из года в год демонстрирующей рекордные показатели по количеству собранного урожая.

Надежда Бурбела