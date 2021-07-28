Впервые в Днепр одновременно заселили три вида осетровых – стерлядь, русского осетра и севрюгу.

В воды Днепра заселили более 1,5 млн экземпляров краснокнижных рыб в ходе нынешней кампании по зарыблению реки.

Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства и мелиорации.

"Нынешняя уникальная кампания зарыбления дала возможность обогатить воды Днепра 1 553 171 экземпляров краснокнижных биоресурсов. Так, впервые за время независимости Украины одновременно в низовья Днепра в пределах г. Херсон вселены три вида осетровых: стерлядь, русский осетр и севрюга", – говорится в сообщении.

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В частности, специалисты выпустили в Днепр более 1,39 млн мальков краснокнижной стерляди (5,5 тонн), более 103 тыс. русских осетров (557 кг) и более 52 тыс. мальков севрюги (94 кг).

Зарыбление произошло за счет государственного бюджета Украины.

Зарыбление украинских рек

В 2020 году государственные рыбоводные заводы выпустили в украинские водоемы более 16 млн особей молодняка рыб.

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Автор: Анна Нагорная