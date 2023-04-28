Двух ответственных работников предприятия обвиняют в отравлении водных ресурсов промышленными сбросами.

В Украине впервые за время восстановления Независимости направили в суд обвинительный акт по факту совершения экоцида. Речь идет о загрязнение реки неочищенными сбросами с предприятия.

Как рассказали в Офисе генерального прокурора, обвинения по статье 441 Уголовного кодекса предъявлены двум лицам частного предприятия в Хмельницкой области, которое занимается изготовлением картонно-бумажной продукции.

Местные жители жаловались из-за массовой гибели растений и животных в реке, которая является притоком реки Случ, и находится в пределах Хмельницкой и Житомирской областей.

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"Следствием установлено, что начальник и мастер подразделения тепловодоснабжения хозобщества с октября 2017-го по январь 2021 года не обеспечили качественную и комплексную очистку промышленных стоков предприятия от загрязняющих веществ. В процессе производства они систематически умышленно осуществляли сбросы загрязненных обратных вод в реку, в том числе с превышением содержания предельно допустимой концентрации загрязняющих токсических веществ", - сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что эти действия привели к уничтожению живых организмов в реке на участке около 4 километров от места сброса загрязненных вод.

"На момент проведения инженерно-экологической экспертизы состояние вод в реке определено как"очень грязные". Из-за загрязнения воды химическими веществами исчезла речная флора и фауна. Разрушена гидроэкосистема", - добавили в офисе генпрокурора.

Загрязнение рек Случ и Хомора - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2017 году главы Житомирской и Хмельницкой областей решили, что для борьбы с загрязнением рек Случ и Хомора директор Понинковской картонно-бумажной фабрики должен безотлагательно реконструировать очистные сооружения.

Ситуацию на время удалось стабилизировать, впрочем, в 2019 году в Житомирской области снова фиксировались массовые случаи мора рыбы в реках. В частности, в ночь на 12 апреля того года на Житомирщине в черте города Барановка в реке Случ погибло более 25 тысяч экземпляров рыбы. По результатам предварительных анализов, специалисты установили, что река Хомора периодически загрязняется стоками со стороны Хмельницкой области.

В июле 2019 года Волынский Окружной административный суд удовлетворил иск Государственной экологической инспекции в Хмельницкой области и принял решение остановить производство на ООО "Понинковская картонно-бумажная фабрика Украина" (Хмельницкая область), следствием которого является сброс обратных вод с загрязняющими веществами в реки.

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