Обнаруженного волкозуба загнали и ведро и передали ученым.

В Тайване школьники обнаружили в своем учебном заведении удивительное животное - змею с двумя головами.

Об этом сообщает Taiwan English News.

Крошечного волкозуба нашли ученики начальной школы Дайоу в сельском поселке Чжунпу утром 13 сентября. Отмечается, что рептилия была в одном из кампусов.

Читайте такжеВ США умер котенок с двумя мордочками, который прославился в сетиДиректор при помощи метлы загнал двуглавую змею в ведро, после чего администрация учебного заведения обратилась в окружной департамент сельского хозяйства, который направил к ним змеелова.

Руководитель школы утверждает, что не испугался змеи, поскольку уже много лет работает в сельских и горных районах, где их достаточно много.

Специалисты решили передать такую редкую змею ученым.

Стоит отметить, что на черном рынке стоимость такого экземпляра может достигать 1 млн тайваньских долларов (около 960 тыс. гривень).

Формозские волкозубы (Lycodon ruhstrati) - неядовитые змеи, обитающие в Тайване, на востоке и юге Китае, а также на севере Вьетнама.

Напомним, в прошлом месяце во время проверки гнезд морских черепах в американской Северной Каролине биологи нашли двухголового детеныша черепахи.

Автор: Станислав Кожемякин