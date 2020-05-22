На Одесщине в дикую природу выпустят куланов и ланей

Природный выпас поможет повысить биоразнообразие региона, уменьшит риск пожаров и будет способствовать развитию экологического туризма.

В Одесской области выпустят в дикую природу куланов и европейских ланей.

Как сообщили УНИАН в природоохранной организации Rewilding Ukraine, накануне 20 куланов и 8 европейских ланей завезли в Тарутинскую степь - на юге Одесской области.

Отмечается, что после 30-дневного карантина животные приехали из биосферного заповедника «Аскания-Нова», чтобы восстановить популяции диких травоядных, которые много лет назад водились в Тарутинской степи. Осенью или в начале следующего года завезенные животные будут выпущены из вольера в дикую природу.

«Они будут свободно бродить по степи, возвращаясь к среде, в которой они существовали несколько сотен лет назад. Природный выпас поможет повысить биоразнообразие региона, уменьшит риск пожаров и будет способствовать развитию экологического туризма», - сообщили в организации.

Тарутинская степь, имеющая статус ландшафтного заказника местного значения, - одна из немногих почти нетронутых степных территорий, оставшихся в Украине и во всей Европе. Она характеризуется большими травянистыми равнинами и является домом для многих исчезающих видов.

По словам специалистов, если бы не вмешательство человека, здесь паслись бы стада диких травоядных животных, таких как кулан, антилопа сайгак и олени. Сейчас эти виды исчезли из степи, главным образом из-за охоты на них.

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В огороженном вольере куланы и лани смогут поддерживать себя сами - на территории вольера есть небольшой водоем и участок леса. Некоторые животные будут оснащены GPS-передатчиками, что позволит сотрудникам Rewilding Ukraine следить за их местонахождением, контролировать и анализировать их поведение.

По словам исполнительного директора Rewilding Ukraine Михаила Нестеренко, выпуск кулана - первый шаг долгосрочной программы реинтродукции в дельте Дуная. Цель проекта - создание здесь до 2035 года жизнеспособной свободной популяции от 250 до 300 куланов.

«Кроме Тарутинской степи, мы планируем вернуть куланов на Жебриянскую гряду возле города Вилково (юг Одесской обл. – УНИАН). Их выпас позволит поддерживать траву короткой, что принесет пользу таким животным, как суслик и степной сурок, и уменьшит риск пожаров за счет изъятия избыточной растительности», - сказал специалист.

Программа реинтродукции куланов осуществляется в рамках проекта «Восстановление водно-болотных угодий и степей региона дельты Дуная», который финансируется Программой «Ландшафты под угрозой» (ELP). Также планируется восстановление распаханных несколько лет назад участков Тарутинской степи, возврат (реинтродукция) в регион степных журавлей, а также тауроса - потомка вымершего тура.

Справка УНИАН. Rewilding Europe - европейская природоохранная организация, которая работает в более чем 10 странах, внедряя в своей работе подход ревайлдинга. В Украине организация действует в дельте Дуная через местного партнера - Rewilding Ukraine.

Кулан - подвид азиатского дикого осла, ранее населял Восточную Европу, Средний Восток и Центральную Азию - от Средиземноморья до востока Монголии. В течение последних двух столетий вследствие чрезмерной охоты и потери мест обитания его численность уменьшилась более чем на 95%. Куланы хорошо адаптируются к окружающей среде. Это один из самых быстрых млекопитающих в мире - может развивать скорость до 70 км/час.

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