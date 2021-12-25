Праздничная колонна четыре часа курсировала по разным районам города.

В Одессе прошел мотопробег Дедов Морозов.

Как передает корреспондент УНИАН, акция стартовала в 16:00 на улице Разумовской.

Ее участники были в соответствующих костюмах - красных шубах и шапках, на лицах – бутафорские белые бороды. Мотоциклы, на которых ехали "Деды Морозы" украсили яркими гирляндами, коробками с бантами (в виде подарков). Также к мотоциклам прикрепили небольшие елочки, игрушки и прочее.

В колонне было 12 мотоциклов (количество соответствовало числу месяцев в году), под музыку она около четырех часов курсировала почти по всем районам города. Проехала по улицам Малая Арнаутская, Водопроводной, Люстдорфской дороге, ул. Космонавтов, Инглези, Небесной Сотни, Генуэзской, проспектом Шевченко и другими.

Читайте такжеС музыкой и песнями: в Киеве запустили праздничный трамвай (видео)По дороге мотоциклисты сделали несколько остановок, в частности в курортной Аркадии, возле ТЦ "Сити-Центр" и Одесского национального академического театра оперы и балета.

В это время желающие могли сфотографироваться с участниками акции.

Как ранее сообщал УНИАН, в центре Николаева на главной пешеходной улице города заметили необычных нарушителей правил дорожного движения. По улице Соборной, которая является исключительно пешеходной, ездит украшенная к Новому году Toyota. Примечательно, что в ее салоне, кроме водителя и пассажира, на заднем сиденье расположились Дед Мороз и Снеговик

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