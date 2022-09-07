В частности, на пункте наблюдения на ул. Архитектора Вербицкого наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода.

Уровень загрязненности воздуха в Киеве очень низкий на правом берегу и средний - на левом, радиационный фон в городе находится в норме.

Как сообщает пресс-служба горгосадминистрации, таковы данные по состоянию на 08: 00.

В частности, на левом берегу на пункте наблюдения на ул. Архитектора Вербицкого, 26 наблюдается локальное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода. По состоянию на 08:30 зафиксирована тенденция к уменьшению концентрации.

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Следить за состоянием воздуха и радиационным фоном в режиме реального времени можно по ссылке. Также информация о состоянии атмосферного воздуха доступна в приложении "Киев Цифровой".

В свою очередь, как сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области, по состоянию на 8:00 продолжается ликвидация очагов торфяного пожара вблизи с. Катюжанка Вышгородского района.

Как сообщал УНИАН, в последнее время в Киеве периодически наблюдается задымление воздуха в связи с пожарами в области.

Напомним, за полгода войны в Украине пострадавшая треть лесного фонда. Российские войска оккупировали 8 украинских заповедников и 12 национальных природных парков. В целом ориентировочная сумма убытков, которую россияне нанесли окружающей среде Украины, составляет более 962 млрд грн.

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