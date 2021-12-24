Украина и глобальное потепление: маленькие шаги к большим изменениям

Год назад, составляя прогнозы на 2021-й, консалтинговая компания Eurasia Group в рейтинг десяти рисков, с которыми миру придется столкнуться, внесла борьбу с изменением климата. Причем эту тему аналитики назвали третьей по значимости. И не ошиблись. Каким будет вклад Украины в решение этой мировой проблемы?

Весь уходящий год на планете обсуждали не только войны, геополитические скандалы и пандемию COVID-19, но и то, как противостоять проблемам, связанным с глобальным потеплением.

Большие планы при малых возможностях?

К примеру, в Совбезе ООН изменение климата назвали серьезнейшей угрозой безопасности мира, проблемой, которая не только наносит ущерб окружающей среде, но и подрывает политическую, экономическую и социальные системы. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ускорить "подготовку к нарастающим последствиям климатического кризиса" и создать "глобальную коалицию, цель которой - добиться к середине века нулевых выбросов парниковых газов". Промежуточный этап в достижении этой цели – 2030 год. По словам Гутерриша, к этому году мир должен сократить выбросы парниковых газов на 45%.

Свои планы по уменьшению выбросов парниковых газов почти 200 стран представили на Международной климатической Конференции ООН СОР26 в шотландском Глазго. Украина также представила свою национальную климатическую цель – к 2030 году сократить выбросы парниковых газов до уровня 35% по сравнению с 1990 годом. Для того, чтобы достичь этой цели, наша страна поддержала ряд международных инициатив, направленных на ее реализацию. В частности, речь идет об идеях развития чистой энергетики, электротранспорта, устойчивости сельского хозяйства, развитие водородной энергетики…

Но, справедливости ради, даже самые красивые заявления на международной арене ничего не стоят без конкретных решений внутри страны. А с ними в Украине, к сожалению, беда.

По словам главы Совета "Украинской климатической сети" Оксаны Марьюк во время круглого стола по итогам климатического саммита в Глазго, Украине нужны четкие планы того, как наша страна намерена реализовывать свои намерения в этой сфере. Более того, действующее законодательство и программы, которые уже существуют, должны согласовываться с долгосрочными стратегиями, в них следует закрепить обязательства отказа от угля, защиты природных биосистем, достижения углеродной нейтральности. Для этого, кроме прочего, стоит выполнять условия Ассоциации с ЕС и имплементировать в наше законодательство Директивы ЕС о промышленных выбросах.

Если верить государственной статистике, больше всего выбросов парниковых газов в Украине создает энергетика – 65%, еще 17% - промышленность, 14% - сельское хозяйство и 4% - отходы.

В свою очередь, бывший заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Алексей Рябчин отметил, что государству свои цели следует согласовать и с планами бизнеса. У последнего, по мнению эксперта, имеются колоссальные возможности – уменьшение количества метана, водородные проекты, зеленая энергетика и так далее.

"Я пятнадцать лет занимаюсь вопросами климата и впервые вижу такую заинтересованность и со стороны власти, и со стороны бизнеса, и со стороны общества в вопросе противодействия рискам и реализации возможностей. Это – добрый знак. Но это только начало тяжелого пути зеленой трансформации", - отметил он.

Как бизнес внедряет эко-стратегии

Что же по этому поводу думает бизнес? По словам директора по корпоративным связям компании Филип Моррис в Украине Натальи Бондаренко, запрос на экологичность появился у украинцев не в 2021 или 2020 годах, а гораздо раньше. И социально-ответственные компании, понимая важность этого общественного запроса, пытаются быть в тренде.

"Этот запрос давно является частью бизнес-модели и операционных процессов Philip Morris International (PMI). У нас есть четкие стратегические цели до 2025 года, которые касаются снижения влияния на окружающую среду. Речь идет о сокращении выбросов СО2, защите лесов, устойчивом управлении водными ресурсами, сохранении биоразнообразия, уменьшении отходов в результате деятельности компании", - рассказала Наталья Бондаренко.

По ее словам, в этом контексте компания Philip Morris работает в Украине по нескольким направлениям. Первое - эффективное потребление воды. Для этого были модернизированы производственные процессы и оборудование, установлены современные системы использования воды для бытовых нужд и орошения.

"К примеру, в 2019 году Филипп Моррис Украина инвестировала около 8,19 млн грн в модернизацию оборудования и установку новых ливневых систем на нашей фабрике в Харьковской области. Это позволило использовать ливневую воду в промышленных нуждах – новые резервуары для повторного использования воды помогут на 30% сократить ее потребление из городских систем и снизить слив на 25 тысяч кубометров в год", - рассказала Наталья Бондаренко.

Поскольку этот опыт оказался эффективным (в ноябре 2021 года производственный центр Филипп Моррис Украина возле Харькова получил золотой сертификат в рамках аудита по международному водному стандарту AWS), в следующем году компания планирует установить очистные сооружения на ливневую и сточную воду, чтобы улучшать ее качество.

"Наши производственные мощности в Украине - одни из наиболее эффективных среди 39 фабрик PMI по уровню потребления воды на единицу продукции", - подчеркнула директор по корпоративным связям компании Филип Моррис в Украине.

Второе направление, позволяющее снизить влияние производства на окружающую среду – борьба с отходами. "На предприятии в Харьковской области повторно используются до 91% промышленных отходов. Эта цифра максимально приближается к стандартам, существующим в европейских филиалах PMI. Компания уменьшает количество потребленного в бытовых нуждах пластика (пластиковые пакеты, одноразовые стаканчики, пластиковая посуда и т.п.). В ближайших планах – достижение Zero Landfill ("ноль отходов на полигон"), - рассказала Наталья Бондаренко.

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Недавно Филипп Моррис приступила к переработке электронных устройств, которые компания продает в Украине – IQOS, IQOS VEEV и lil. Пользователи могут сдать старое устройство в любом магазине IQOS Space. Оттуда электроника отправляется на переработку к международному партнеру Филипп Моррис – компании "Флэкстроникс Интернешнл Кфт" (Венгрия). Сдать на переработку в IQOS Space можно также стики, поды, картриджи и даже электронные сигареты других производителей.

Глобально PMI планирует к 2025 году до 50% снизить объемы пластикового мусора от продукции компании.

К сожалению, по данным министерства развития общин и территорий Украины, только в прошлом году в нашей стране появилось более 54 миллионов кубометров бытовых отходов. А переработаны из них были всего 4,6% (еще 1,7% мусора сожгли). Поэтому борьба с отходами – тренд для многих компаний в Украине. Один из примеров "на слуху" - пункты приемов вторсырья (по состоянию на 2021 год их насчитывается 361), созданные Всеукраинским движением "Let’s do it Ukraine" при поддержке компании PepsiCo Украина. Последняя, кстати, намерена снизить влияние выбросов парниковых газов благодаря постепенному сокращению первичного пластика и увеличению доли вторичного сырья в своей упаковке. В частности, бренд Pepsi уже в следующем году будет на 100% из полиэтилентерефталата (термопласт, самый распространенный представитель класса полиэстеров).

Тема загрязнения окружающей среды не чужда и компании "Дарница", которая внедрила комплексную систему сортировки медицинских отходов и передачи их на переработку и утилизацию. Специфика фармацевтической отрасли в том, что отходов она производит великое множество. В целом, это 2% от всего количество мусора в Украине. При этом до 40% таких отходов – опасные. И их нужно обязательно и правильно утилизировать. В "Дарнице" отмечают, что доля отходов, которые уходят на переработку, на сегодня уже почти 70%. И этот показатель с каждым годом растет.

Еще одно направление, позволяющее снизить влияние производства на окружающую среду – улучшение качества воздуха.

Так, Philip Morris International (PMI) к 2025 году планирует полностью перейти на использование возобновляемых источников энергии, а все фабрики компании должны выйти на нулевой показатель выбросов СО2.

"В 2019 году на харьковской фабрике установили твердотопливный котел, работающий на шелухе подсолнечника. В результате в 2020 году выбросы СО2 удалось снизить на 11% по сравнению с 2018 годом. Для снижения выбросов СО2 Филипп Моррис Украина внедрила для сотрудников систему безопасного управления автомобилем и экономного расхода топлива - "Экодрайвинг". Благодаря встроенной программе время работы двигателей на холостом ходу сократилось более чем на 20%", - рассказывает Наталья Бондаренко.

На 37%, начиная с 2011 года, удалось снизить выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и группе Метинвест. В компании отмечают, что в этот период экологические инвестиции составили около 3,5 млрд долларов, что позволило сократить выбросы пыли на 51%, а сбросы в водные объекты – на 45%.

Учитывая, что одно из предприятий группы – "Азовсталь" - часто оказывается в ТОП "грязных" украинских предприятий, в текущем году Метинвест начал проект по реконструкции системы газоочистки неорганизованных выбросов конвертеров комбината.

"Стоимость проекта составляет более 160 млн долларов. В рамках стратегических инициатив по снижению влияния на окружающую среду предполагаются ежегодные инвестиции на уровне 150-200 млн долларов в год. Эта программа согласована как с местными администрациями в городах присутствия Группы, так и с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины", - подчеркивают в компании.

Кроме этого, в Метинвесте делают ставку на технологии декарбонизации (процесс перехода к низкоуглеродной экономике). "На сегодня они находятся на начальной стадии – это либо лабораторные исследования, либо первые опытные установки. В 2021 группа Метинвест присоединилась к международному сообществу для системного изучения проблематики декарбонизации. В рамках этого произведены расчеты выбросов парниковых газов от промышленных предприятий согласно международным методикам по Scope 1 и 2", - отмечают в компании.

Также в текущем году Метинвест подписал меморандумы с международным поставщиком технологий Primetals, ведущим мировым производителем оборудования для металлургии Danieli и австрийским исследовательским центром К1-Met для проведения исследований технологий декарбонизации. "В будущем эти исследования будут внедряться на предприятиях группы", - обещают в компании.

При этом, стратегия группы Метинвест тоже пересматривается с учетом возможных изменений технологий производства стали. А для достижения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей разрабатывается специальная карта декарбонизации.

Государство и бизнес должны работать вместе

Почему это важно? Ведь с точки зрения экономики инвестиции для перехода к низкоуглеродной экономике не выглядят обоснованными. Тут работает другая точка зрения – вопрос защиты окружающей среды. Поэтому декарбонизация невозможна без участия государства, которое ставит цели по сокращению выбросов СО2.

"В ЕС государственные институты берут на себя обязательства по финансированию проектов декарбонизации. Есть надежда, что украинские металлургические предприятия тоже смогут принимать участие в европейских проектах, и украинская металлургия также будет двигаться по европейскому курсу", - отмечают в группе Метинвест.

В целом, Украине нужно сделать более гибкой разрешительную систему для внедрения экологических решений на производстве. "Филипп Моррис Украина, к примеру, очень долго получали документы на строительство, а потом использование своего твердотопливного котла. Кроме этого, в Украине не построили ни одного завода по переработке мусора", - напоминает Наталья Бондаренко.

По словам главы Государственной экологической инспекции Андрея Малеваного, экологизацию производства осуществляют единицы. "В среднем, на одном предприятии мы фиксируем четыре факта несоблюдения природоохранного законодательства", - отметил он.

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По его мнению, для устранения проблем и стимулирования промышленного комплекса к модернизации, в обновлении нуждается украинское законодательство.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина отмечает, что "зеленый" переход Украины нуждается в значительном финансировании. "Сокращение выбросов на 35% до 2030 года потребует 102 млрд евро, то есть по 10 млрд евро в год. Поэтому правительство будет привлекать дополнительное финансирование от развитых стран на развитие альтернативных источников энергии. А бизнесы смогут получать ресурсы от международных финансовых учреждений", - сказала она и добавила, что договоренности о направлении таких ресурсов в украинские банки уже есть.

Учитывая, что ключевые документы по вопросам углеводных рынков на СОР26 приняты, можно ожидать, что в ближайшие годы может начаться международное финансирование проектов, связанных с сокращением выбросов. Поэтому украинским компаниям, которые заинтересованы в инвестициях для внедрения новых технологий, следует уже сегодня начать оценку сокращения выбросов и заложить цены на углеродные выбросы в свои финансовые модели.

То, что Украина стала внедрять. Декарбонизация. Но и у экспертов, и у представителей бизнеса есть вопросы, как государство будет балансировать между ростом экономики и уменьшением количества выбросов парниковых газов. Даже если до 2030 года Украины получится выполнить все свои желания до 2030 года, то это будет всего лишь 7% того, что в климатической нейтральности до 2060 года. 93%. Кардинальные изменения в большинстве критических сфер.

Татьяна Стежар