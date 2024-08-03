Погода во многих регионах изменится до неузнаваемости.

Критически важная система течений Атлантического океана, влияющая на погоду во всем мире, может разрушиться уже в 2030-х годах, пишет CNN, ссылаясь на недавно опубликованное исследование. По мнению ученых, это приведет к катастрофе планетарного масштаба и критически изменит погоду и климат в мире.

Предыдущие исследования уже предполагали, что Атлантическая меридиональная циркуляция (АМЦ) может разрушиться из-за потепления температуры океана и нарушения солености, вызванного антропогенным изменением климата.

Однако в новом исследовании, которое прошло рецензирование, но еще не опубликовано, предполагается, что коллапс может произойти между 2037 и 2064 годами – скорее всего, система течений разрушится к 2050 году.

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АМЦ забирает теплые поверхностные воды из Южного полушария и тропиков и распределяет их в холодной Северной Атлантике. Затем более холодная и соленая вода опускается и течет на юг. Благодаря этому механизму части Южного полушария не перегреваются, а части Северного полушария не становятся невыносимо холодными, при этом распределяются питательные вещества, которые поддерживают жизнь в морских экосистемах.

Разрушение этой системы приведет к тому, что некоторые районы мира станут неузнаваемыми.

Так, через несколько десятилетий после коллапса арктические льды начнут сползать на юг и через 100 лет протянутся вплоть до южного побережья Англии. Средняя температура в Европе резко упадет, как и в Северной Америке, включая часть США. В тропических лесах Амазонки произойдет полная смена сезонов: нынешний сухой сезон превратится в дождливые месяцы, и наоборот.

В то же время ученые отмечают, что современное моделирование не учитывает критический фактор коллапса АМЦ - таяние гренландских льдов. Огромное количество пресной воды сходит с ледяного щита и поступает в Северную Атлантику, что нарушает одну из движущих сил циркуляции - соленость.

Этот пробел в исследованиях означает, что прогнозы могут недооценивать, как быстро произойдет коллапс.

Глобальное потепление - новости

Ранее кандидат географических наук Денис Пишняк рассказал, исчезнут ли в Украине снежные зимы и прохладное лето из-за глобального потепления. В частности он не согласен с тем мнением, что уже через несколько лет украинцы будут с ностальгией вспоминать "прохладное" лето 2024 года, когда было "всего" под 40 градусов.

Также ученый отметил, что глобальное потепление в мире продолжается уже более 100 лет, поэтому оно совпадает с началом массовой индустриализации и урбанизации человеческой цивилизации. По его словам, именно на рубеже XIX и ХХ века в атмосферу начали попадать значительные объемы вредных выбросов.

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