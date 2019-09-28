Один пакетик чая может выделять более 10 миллиардов частичек микропластика - исследование

Сейчас большинство чайных пакетиков изготавливают из натуральных волокон. Впрочем пластик до сих пор используют для герметизации пакетика.

Исследователи из канадского университета Макгилла обнаружили, что один чайный пакетик выделяет около 11,6 миллиарда частичек микропластика, когда его заливают горячей водой (около 95°C).

Как отмечает Громадське со ссылкой на The Guardian, в воду также попадает 3,1 млрд наночастиц пластика.

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Согласно предварительным исследованиям, опубликованным ранее в этом году, человек в среднем за сутки съедает и вдыхает не менее 100 тыс. частиц микропластика. За одно заваривание чайные пакетики выделяют годовую дозу микропластика.

Сейчас большинство чайных пакетиков изготавливают из натуральных волокон. Впрочем пластик до сих пор используют для герметизации пакетика. А некоторые компании, наоборот, вернулись к пластиковой упаковке, которое и исследовали ученые.

Пакетики разрезали и погружали в кипяток. В течение пяти минут с помощью специального электронного микроскопа ученые следили за выделением частиц микропластика.

Исследователи предположили, что причиной выделения большого количества частиц из пакетика, может быть то, что пластиковая упаковка контактировала с кипятком. «Пищевая» пластмасса может выделять токсичные вещества, когда ее нагревают выше 40°С.

Микропластик — это крошечные частицы пластика (точнее полимера, основы пластиковой массы), которые являются крупнейшим загрязнителем окружающей среды. Эти частицы имеют размер от 5 мм до 100 нм. Микропластик ученые уже находили в арктических льдах, водопроводной воде, пыли, кухонной соли, меде и пиве, фекалиях людей и тюленей.