История злосчастного "Делфи": уберут ли танкер до осенних штормов

«Время Ч» пока не известно

Вчера, 26 августа, судно, которое девять месяцев пролежало правым бортом между каменной грядой и волноломом городского пляжа «Дельфин», поставили на ровный киль.

Напомним, ранее компания Smart Marine Concept Ltd, приглашенная судовладельцем, не справилась с этой важной задачей. Две попытки потерпели фиаско – не выдержали тросы (или места их крепления), при помощи которых «Делфи» пытались «сдернуть» с места два буксира. После этого владельца гниющего судна лишили права на проведение работ, и соответствующие «заботы» перешли государству – в лице госпредприятия «Администрация морских портов Украины» (АМПУ). Последнее, согласно его официальному сообщению, заключило трехсторонний договор с группой компаний «Трансшип» и ООО «Бруклин-Киев». Первая – является исполнителем работ по судоподъему, второе – финансирует сделку. Министр инфраструктуры Владислав Криклий поторопился сделать анонс, дескать, судно уберут до Дня Независимости Украины. Но высокопоставленного чиновника «подкорректировал» руководитель вышеназванной группы компаний Андрей Иванов – упомянутый договор был подписан 10 августа, на запланированные работы отведено два месяца плюс форс-мажор. Другими словами, «время Ч» пока не известно…

Как пояснили в администрации Одесского порта, все работы выполняются согласно плану, разработанному новым подрядчиком (компанией «Краншип», входящей в ООО «Трансшип»). В подъеме теплохода задействовали четыре единицы флота этой структуры: мощный плавкран «Атлас-4», основные буксиры DiamondN и TopazN, а также вспомогательный – «Авант».

«Всего за неполные две недели практически с нуля выполнен колоссальный объем работ. В частности, по разбору каменной гряды, на которой лежал танкер, очистке внутренних помещений судна от наносов песка, ремонту поврежденных участков корпуса и герметизации отдельных отсеков», - рассказали в администрации.

Одновременно зачистили отсеки судна от остатков нефтепродуктов, использовав гидравлическую установку – нефтеловушку LamorLPP.

Стоит отметить, что о возможной экологической катастрофе неоднократно заявляли, как представители Государственной экологической инспекции, так и активисты.

Как подчеркнул лидер общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский, в емкостях (танках) судна может находиться до 10 тонн «мертвых» остатков нефтепродуктов (мазут, масла и пр.), которые начали изливаться в акваторию с наступлением лета и попытками снять судно с мели.

По мнению Иванова, представители Smart Marine Concept Ltd изначально сделали неверный расчет, в частности, по распределению нагрузки на два задействованных в спецоперации буксира. Потому усилия этого подрядчика изначально были обречены на провал. Возможно, предшественникам «Краншип» не хватило опыта, ресурсов или «карта» легла по-другому...

Как бы там ни было, нынешняя попытка увенчалась успехом, и этой первостепенной задаче (постановке на киль) предшествовал пласт подготовительных мероприятий.

По словам начальника администрации Одесского порта Руслана Сахаутдинова, ежедневно до 15 человек работали непосредственно на танкере, под водой и на надводной его части, а также – дополнительные специалисты. Каждые 2-3 суток проводились мозговые штурмы по анализу выполненного объема и корректировки планов с привлечением конструкторов, практиков, ученых.

Собственно выкренивание корпуса на ровный киль осуществлялось буксирами DiamondN и TopazN. Для равномерного распределения их усилий к истонченному борту старого судна («Делфи» - 50 лет) приварили специально изготовленные стальные фермы, к которым крепили тросы.

Координация осуществлялась с плавкрана «Атлас 4», на котором базируется оперативный штаб. Кроме того, в среду за экологической обстановкой наблюдал (и был готов к ликвидации аварийных разливов) экипаж многофункционального нефтемусоросборщика Sea Ant.

«Завершением операции по постановке аварийного судна на ровный киль станет минимизация дифферента, то есть выравнивание кормовой и носовой осадки. Во время второго этапа будет осуществлен визуальный осмотр корпуса, проведена герметизация и ремонт. В результате чего, план работ и сроки могут быть откорректированы», - сообщили в администрации Одесского порта.

После проведения указанных работ, которые должны обеспечить плавучесть судна, его отбуксируют с пляжа с помощью понтона и плавкрана группы компаний «Трансшип».

Пункт назначения – морской порт «Черноморск» (Одесская обл.). И, как считает Иванов, особых рисков в этом расстоянии (14 морских миль, каждая из которых – 1856 метров) нет.

Экологическая «мина»

Однако никто не дает стопроцентную гарантию того, что вышеназванные планы осуществятся. В качестве крайнего (запасного) варианта называют порезку «Делфи» прямо на месте, то есть в акватории пляжа. Против этого метода категорически выступают общественники. Так, по словам, Балинского, танкер – своего рода экологическая мина, порезка судна на месте губительна для флоры и фауны. Поэтому необходимо провести дегазацию – откачку с танкера топлива, масла и пр. на берег или на специализированные суда. После этого нефтеналивные емкости судна проветривают, с их стенок механически удаляют остатки топлива и т. д.

Как отмечается, данный процесс небезопасен в условиях, когда судно находится вблизи берега, в городской черте. Представители «Зеленого листа» считают, что в условиях открытой пляжной зоны невозможно провести тщательную дегазацию и зачистку остатков нефтепродуктов с танкера, тем более в планируемые сроки (ноябрь 2020 года), когда в Черном море будут сильные шторма.

«Это значит, что метод разрезки судна неприемлем с точки зрения экологической и техногенной безопасности, а также с точки зрения безопасного проведения работ», - заявили общественники.

Активисты акцентируют на том, что, исходя из итогов расследования Государственной службы морского и речного транспорта Украины, в 2012-2014 годах пресловутое судно фигурировало в схеме бизнес-группы беглого олигарха Сергея Курченко по контрабандному перемещению нефтепродуктов. В нелегальных перевозках танкер мог принимать участие до 2018 года, а также быть «черным бункеровщиком» – заправлять другие суда топливом без акцизных пошлин и налогов.

Руководитель южноукраинского центра этнических и политических исследований «ЛАД» Геннадий Чижов заявил, что «Делфи» – «пиратское судно», и выразил недоумение, почему об этом открыто не говорят представители местных властей и руководства страны.

По его мнению, имеет место некий сговор, и поэтому танкер так долго не убирали.

Чижов также акцентировал, что при малейшей искре во время порезки судна может произойти мощный взрыв, что приведет к гибели людей.

Тем не менее, пока (по состоянию на 26 августа) специалисты настроены оптимистично. В благополучном исходе комплекса мероприятий очень заинтересованы и местные власти, в том числе мэр города Геннадий Труханов. Так, в социальных сетях обсуждают тот факт, что работами занимается Юрий Губанков – президент и собственник компании «Бруклин-Киев», глава ассоциации «Стивидорных компаний Одесского морского порта». Пишут, мол, его сын был депутатом горсовета и входил в партию «Доверяй делам» Труханова, а сейчас компания Губанкова якобы по просьбе городского головы убирает «Делфи» с пляжа.

«И нужно понимать, что это не танкер злополучный поднимается, а рейтинг одесского мэра», - считает создатель одного из Телеграмм-каналов.

Впрочем, подобного рода «подковерные игры» простых горожан тревожат, скажем так, в последнюю очередь. Большинство волнует одно – исчезновение с одного из самых популярных городских пляжей ржавого «корыта». Ведь доступных для отдыха кусочков побережья и без того осталось не много. Поэтому одесситы и многочисленные туристы хотят побыстрее узнать, насколько осуществимы вышеназванные планы и успеют ли их реализовать до прихода осенних штормов. Вероятно, это станет известно уже в ближайшее время...

Лариса Козовая