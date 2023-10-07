На пустыре нашли 50 мертвых котов и несколько собак.

В столице ОАЭ Абу-Даби местные жители обнаружили на пустыре более 140 бездомных котов.

Это вызвало критику со стороны международных зоозащитных организаций и послужило поводом для правительственного расследования, передает CNN. В частности, на пустыре были кошки разных пород. Они были оставлены умирать в переносках, ловушках, или бродили без еды и воды. При том, что температура в сентябре в Абу-даби достигает 40,5°C.

Плачевность ситуации заключается еще и в том, что котов бросили через дорогу от государственного приюта для животных. В приюте сообщили CNN, что ничего не знают об инциденте, и отказались от комментариев.

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Зоозащитники насчитали на пустыре 50 мертвых кошек и с 28 сентября спасли 95. Также удалось спасти собаку - золотистого ретривера, а хаски нашли мертвым. Некоторые животные были чипированы, что позволяет предположить, что они не были бродячими.

В комментарии CNN вице-президент Организации по защите прав животных "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) Джейсон Бейкер заявил, что они предлагают $5 тыс. за информацию о том, "кто бросил этих кошек в пустыне". "Этот акт жестокости нельзя замалчивать", - подчеркнул он.

Издание отметило, что "свалки" для животных широко распространены в Абу-Даби и Дубае, и это не единичный инцидент.