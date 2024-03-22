Скорее всего, тюлени заражаются через контакт с зараженными морскими птицами.

Птичий грипп убивает десятки тысяч тюленей и морских львов в разных уголках мира, нарушая экосистемы, и ученые не видят четкого способа замедлить этот процесс.

Как пишет Independent, всемирная вспышка птичьего гриппа, которая началась в 2020 году, привела к гибели миллионов домашних птиц и распространилась на дикую природу по всему миру.

При этом тюлени и морские львы оказались особенно уязвимыми к болезни, говорят ученые. Вирус был обнаружен у тюленей на восточном и западном побережье США, что привело к гибели более 300 тюленей в Новой Англии и еще нескольких в Пьюджет-Саунде в Вашингтоне. Ситуация еще более ужасная в Южной Америке, где в Чили и Перу погибло более 20 000 морских львов, а в Аргентине - тысячи морских слонов.

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Вирус можно контролировать среди домашних животных, но он может бесконтрольно распространяться среди диких животных и морских млекопитающих, которые ранее не контактировали с ним. Ученые все еще исследуют, как тюлени заразились птичьим гриппом, но, скорее всего, это произошло через контакт с зараженными морскими птицами. Вирус все еще распространяется, и в феврале его впервые обнаружили в материковой части Антарктиды.

При этом гибель тюленей и морских львов нарушает экосистемы, где морские млекопитающие являются ключевыми хищниками на вершине пищевой цепи. Тюлени помогают поддерживать равновесие в океане, предотвращая перенаселение видов рыб, которыми они питаются.

Многие пострадавшие виды, такие как южноамериканские морские львы и южные морские слоны, имеют относительно стабильные популяции, но ученые обеспокоены возможностью переноса вируса на других животных.

В то же время некоторые ученые и защитники окружающей среды говорят, что между вспышками и изменением климата и потеплением океана может быть связь. Более теплые температуры моря на севере Чили уменьшают популяцию кормовой рыбы, и это делает морских львов слабее и более восприимчивыми к болезням.

Одно из исследований, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases в феврале, показало, что вирус птичьего гриппа адаптировался к распространению между птицами и млекопитающими. Исследователи обнаружили почти идентичные образцы вируса у мертвых морских львов, мертвого тюленя и мертвой морской птицы. Они сказали, что находка является важной, поскольку она подтверждает многовидовую вспышку, которая может поражать морских млекопитающих и птиц.

Угроза от птичьего гриппа

Как писал УНИАН, в начале января стало известно, что на Аляске от одного из штаммов птичьего гриппа погиб белый медведь. Это первый случай смерти представителя этого вида от данной инфекции. Известно, что животное питалось тушами мертвых птиц, вероятно зараженных вирусом.

Также мы рассказывали, что среди антарктических тюленей впервые подтверждена высокозаразная форма птичьего гриппа, которая угрожает одной из самых хрупких экосистем на планете. Тогда сообщалось о море на субантарктическом острове Южная Георгия.

А в Аргентине от птичьего гриппа умерли почти 96% детенышей южного морского слона, рожденных в 2023 году.

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