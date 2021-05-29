Litoria mira внешне напоминает австралийскую древесную лягушку.

Ученый Стив Ричардс нашел родственницу австралийской древесной лягушки в тропических лесах Новой Гвинеи и назвал ее Litoria mira.

Об этом пишет The Guardian.

Впервые лягушку цвета какао ученый обнаружил в 2016 году в невероятно сложной среде – на болотистой территории с москитами и крокодилами, регулярно страдающей от наводнений.

Ричардс поспешно достал образцы нового вида: он разворошил гнездо шершней, после чего австралийцу пришлось буквально удирать с места.

Читайте такжеВ лимане в Одесской области вода стала розового цвета (видео)После многих лет изнурительных исследований и генетических анализов Ричардс и его коллеги могут с уверенностью сказать, что Litoria mira – новый вид.

Litoria mira внешне напоминает австралийскую древесную лягушку, за исключением ее блестящей коричневой кожи. Это ближайший родственник австралийской зеленой квакши. Но генетический анализ показывает, что Litoria mira эволюционировала, чтобы стать генетически отличной до такой степени, чтобы эти два вида не смогли спариваться.

Собственно, главный вопрос заключался в том, а не были ли шоколадные лягушки австралийскими зелеными древесными лягушками, которые иногда могут быть коричневыми и, как известно, живут в Новой Гвинее.

Среди физических различий – мелкие пятнышки за глазами шоколадной лягушки, и она чуть меньше, чем австралийская зеленая древесная лягушка, – от 7 до 8 см во взрослом возрасте.

Новый вид ученые назвали "mira", поскольку на латыни это означает "удивленный или странный".

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Автор: Яна Ставская