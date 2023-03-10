По словам волонтеров, желающих помочь собаке очень много и на лечение собрали большую сумму.

На днях сеть растрогал кадр с собакой, грустно лежавшей на обломках разбомбленного дома во Львовской области. Как оказалось, животное потеряло во время массированной атаки своих хозяев.

Волонтеры из UA Animals уже разведали судьбу пса и рассказали подписчикам своего сообщества в Facebook о его самочувствии. Собаку зовут Эльза, ее забрали на лечение во Львов.

Предварительно, у Эльзы диагностировали рану в области шеи и челюсти, у собаки травмирована лапа и кровоизлияние в глаза. Также у животного контузия, пока что собака отказывается есть.

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По словам волонтеров, желающих помочь собаке очень много и на лечение собрали большую сумму. Кроме того, одна из семей уже высказалась, что хочет забрать Эльзу после лечения к себе.

В то же время, пишет UA Animals, по соседству в другом доме также погибли люди, у которых осталось две овчарки. Волонтеры уже забрали их в больницу на осмотр.

Одна овчарка под капельницами, а второго пса, Балтазара, команда эвакуации Елена и Иван должны были забрать на Киевщину, где о нем бы позаботились и подыскали ему новую семью. Однако, когда его увидели, решили оставить у себя.

Массированная атака РФ 9 марта - россияне попали по домам во Львовской области

Вчера, 9 марта, во время массированной ракетной атаки РФ несколько российских ракет попали в жилую зону в Золочевском районе Львовской области.

В результате удара разрушены три дома, автомобили и убиты пять человек. Один из местных жителей чудом спасся от ракеты благодаря своей собаке.

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