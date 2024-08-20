Этот заповедник стал вторым, который уничтожили россияне на территории района.

Российские оккупанты расположили свои лагеря на территории заповедника "Каменные Могилы" вблизи села Назаровка Никольской части Мариупольского района. Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, именно на этом месте в последнее время наблюдается усиленное накопление войск РФ, а недавно удалось установить, где именно.

"С учетом поведения и характера базирования (в частности ленточного полигона и использования техники всех видов) можно утверждать, что заповедник "Каменные Могилы" уничтожен", - сообщил Андрющенко. Видео дня

Он уточнил, что это уже второй заповедник, которые уничтожили россияне на территории района. Первым стал заказник "Меотида". Он был разрушен бомбами и размещением оккупантов.

"Уникальное место гнездования птиц в Красной Книге потеряно. Одним из последних уничтожено россиянами ради забавы в с. Белосарайская Коса (так называемый "Чаечий остров")", - добавил советник мэра Мариуполя.

Что известно о заповеднике "Каменные могилы"

"Каменные Могилы" являются уникальным природным и историко-культурным явлением, которое находится на территории Донецкой и Запорожской областей Украины. Заповедник был жемчужиной украинской степи, которая является очень красивой, имеет геологическое разнообразие и богатую историю.

В частности на территории заповедника расположены большие скальные выходы гранитов, которые возвышаются на 50-70 метров над окружающей степью. Возраст этих гранитов - около 2 миллиардов лет. Они образуют живописные ландшафты со многими пещерами, нишами и скальными выходами.

Ситуация в оккупированном Мариуполе - последние новости

Ранее Петр Андрющенко рассказал, что Россия построила железнодорожное сообщение из Ростова в Мариуполь и уже начала его использовать, однако пока железная дорога работает не так активно, как планировали оккупанты.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что украинская разведка следит за строительством фортификационных сооружений вблизи Мариуполя.

"Они везде работают системно над фортификациями и готовятся к различным сценариям действий Сил безопасности и обороны, это понятно, и мы это отслеживаем", - заверил он.

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