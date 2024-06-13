К такому выводу пришли юристы Global Rights Compliance, которые работают совместно с правительством Украины.

Юристы провели исследования, которые показали, что в феврале 2022 года Кремль, стремясь захватить украинский Мариуполь, применил в отношении населения "тактику голода" - оккупанты хотели нанести как можно больший вред.

Как сообщает The Guardian, согласно новому анализу, представленному в Международный уголовный суд, во время 85-дневной осады Мариуполя в начале 2022 года РФ применила "преднамеренную модель" тактики голодания, что равносильно военному преступлению.

К такому выводу пришли юристы Global Rights Compliance, которые работают совместно с правительством Украины. Как отмечается, в материалах, переданных в суд в Гааге, Россия и ее лидеры стремились убить и нанести вред как можно большему количеству мирных жителей.

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"Юристами установлено, что во время окружения и захвата Мариуполя в начале войны (полномасштабного вторжения РФ - УНИАН) погибло 22 тысячи человек. Мирные жители остались без воды, газа и электричества в течение нескольких дней после осады, поскольку температура упала ниже минус 10°C", - пишет The Guardian.

Представитель Global Rights Compliance Катриона Мердок заявила: цель исследования заключалась в том, чтобы "выяснить, существует ли более широкая версия", которая является преднамеренным отказом российских военных и их руководства в еде и другом, необходимом для выживания людей.

"Мы могли видеть, что российское нападение состояло из четырех этапов: начиная с атак на гражданскую инфраструктуру и заканчивая отключением электроэнергии, отопления и воды. Затем было отказано в гуманитарной эвакуации и даже подверглись нападениям (люди - УНИАН), а помощь не была доставлена", - сказал Мердок.

По ее словам, на третьем этапе объектом нападения была уцелевшая критически важная инфраструктура, гражданское население терроризировалось "с помощью помощи", а точки с водой подвергались бомбардировкам.

"Наконец, на четвертом этапе Россия предприняла стратегические атаки с целью уничтожения или захвата оставшихся объектов инфраструктуры", - сказала юрист.

По данным Мердок, поэтапное нападение на Мариуполь продемонстрировало, что Россия планировала захватить прифронтовой город, не жалея его гражданское население, численность которого по состоянию на февраль 2022 года оценивалась в 450 тысяч человек.

В досье делается вывод, что около 90% медицинских учреждений и жилых домов в городе были разрушены или повреждены во время осады. Кроме того, пункты раздачи продовольствия и маршруты гуманитарной эвакуации подверглись бомбардировкам.

"Вина за гибель тысяч мирных жителей возложена на самую вершину... (власть РФ - УНИАН). Виноваты Владимир Путин и эшелоны российского военного руководства", - отмечает Мердок.

Российские преступления в Мариуполе

Российские оккупационные войска в 2022 году уничтожили или повредили 90% жилого фонда Мариуполя Донецкой области - это более 2 тысяч домов. Там почти не осталось уцелевших домов, а необходимая инфраструктура не восстанавливается захватчиками. По данным депутата Мариупольского городского совета Дмитрия Забавина, до полномасштабного вторжения РФ в Украину в Мариуполе проживало более 500 тысяч человек. Сейчас там остаются около 100 тысяч жителей. По словам депутата, в Мариуполе "в принципе, нет жизни", то, что россияне там вроде бы настроили, - это около 35 домов, однако этажность этих домов составляет три-четыре этажа.

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