Эксперт заявил, что такое явление может быть связано с работами на дамбе Киевской ГЭС.

В Киевском море рекордно снизился уровень воды, а существующие острова стали вдвое больше. Эколог Александр Соколенко назвал возможные причины и угрозы такого явления. В частности, он говорит, что это связано со сбросами воды на дамбе Киевской ГЭС.

"Уровень воды в Киевском водохранилище связан со сбросами воды на дамбе Киевской ГЭС. Я думаю, что снижение уровня воды связано с какими-то работами на станции", - рассказал Соколенко в комментарии ТСН.

Резкое снижение уровня воды негативно повлияет на экосистему Киевского водохранилища, предупреждает эколог. По его словам, больше всего пострадает северная часть Киевского водохранилища. Там расположено много небольших болот и прудов.

Видео дня

"Из-за такого резкого снижения уровня воды может массово погибнуть рыба", - добавил эксперт.

Соколенко отметил, что снижение уровня воды часто плохо влияет на водоем и его фауну. Особенно опасно, когда резкий сброс воды происходит за короткий промежуток времени.

Кроме того, эколог напомнил, что в конце августа оккупанты атаковали дамбу Киевской ГЭС. Одна из российских ракет попала по ней, после чего эксперты зафиксировали рекордное снижение уровня воды.

"Это и может быть одной из возможных версий нынешнего обмеления. Тем не менее реальная причина пока неизвестна", - подчеркнул эксперт.

Экология в Украине - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в Одесской области заметили множество очень красивых бабочек, которые имеют большое значение для экосистем. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что их миграция демонстрирует способность ориентироваться на большие расстояния.

Кроме того, эксперты предупредили, что из-за войны в Украине зафиксировали химическое загрязнение. По их словам, наибольший вред окружающей среде наносят ракеты.

Вас также могут заинтересовать новости: