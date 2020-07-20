Грета Тунберг получила миллион евро за борьбу с изменением климата

Грета Тунберг обошла 135 номинантов из более чем 40 стран.

Эко-активистка Грета Тунберг получила премию за борьбу с изменением климата и экологическим кризисом и один миллион евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Премию 17-летней активистке вручил частный португальский Фонд Гюльбенкяна. Она была выбрана среди 136 номинантов из 43 стран.

"Это очень много значит для меня, и я надеюсь, что это поможет мне сделать больше добра в мире", - прокомментировала награду Грета Тунберг в Twitter.

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Глава жюри Хорхе Сампайо отметил, что "форму, в которой Грете Тунберг удалось мобилизовать молодое поколение, а также ее решительную борьбу, чтобы изменить статус-кво, который упорно сопротивляется переменам, делают ее сегодня одной из самых выдающихся личностей".

Тунберг сказала, что деньги будут пожертвованы через Фонд Тунберга организациям и проектам, работающим по борьбе с изменением климата и экологической деградацией.

По словам Тунберг, часть призового фонда в размере 100 тысяч евро будет пожертвована SOS Amazonia, кампании Fridays For Future Brazil, направленной на борьбу с коронавирусом в регионе Амазонки.

Еще 100 тысяч евро пойдут в фонд Stop Ecocide, который проводит кампании, направленные на то, чтобы преднамеренное разрушение природной среды стало международным преступлением.

Как сообщал УНИАН, радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса.

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