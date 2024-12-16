Украина должна использовать в свою пользу ситуацию с крушением двух российских танкеров, считает эксперт.

Россия скупает старые корабли с целью обхода санкций и перевозки своей нефти теневым флотом. Таким образом военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в эфире на Радио NV, почему в Керченском проливе утонули два танкера после столкновения.

"Это же теневой флот, который не зря называется теневым, потому что это старые суда, которые уже выведены из строя или уже на грани вывода из эксплуатации, свой ресурс исчерпали... Российская Федерация их активно скупает для того, чтобы перевозить свою нефть, потому что европейские страны, другие страны мира вводят санкционную политику и запрещают этим судам заходить в свои порты, не позволяют страховать, поэтому они используют теневой флот и скупают на подставные компании", - сказал Ступак.

Он сказал, что ситуация с крушением судов работает на Украину и главное, чтобы ею воспользовались. В частности, надо на дипломатическом уровне говорить об этой аварии.

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"Всем показывать, что теневой флот Российской Федерации - это не просто обход санкций. Рано или поздно аналогичный корабль может разломаться где-то, например, недалеко от побережья Норвегии. Мы же знаем как норвежцы за свою экологию готовы руками и ногами рвать всех... То есть, показывать миру, что это угроза для экологии и напрямую от Российской Федерации", - сказал Ступак.

Авария танкеров в Керченском проливе

Как сообщал УНИАН, утром воскресенья, 15 декабря, вблизи Керченского пролива тонули два российских танкера "Волгонефть 212" и "Волгонефть-239". По данным российских СМИ, суда разломало пополам. Оба судна транспортировали мазут, который в результате аварий перетекал в море.

12 декабря Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало частичный перечень судов, которые россияне используют для обхода санкций Запада. Эти нефтяные танкеры обеспечивают многомиллиардные доходы стране-агрессору. В перечне говорится о 238 "фигурантах" теневого флота старых нефтяных танкеров.

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