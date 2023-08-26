PFAS были обнаружены в большинстве исследованных бумажных и бамбуковых соломинок. Они получили широкое распространение после отказа от пластиковых трубочек в последние годы.

Бумажные соломинки считаются "экологически чистыми" по сравнению с их пластиковыми аналогами, которые стали запрещать к использованию во многих странах в последние годы. Однако европейские исследователи выяснили, что такие трубочки содержат токсичные химические вещества, которые могут представлять опасность для людей, дикой природы и окружающей среды, пишет Sky News.

В исследовании были проанализированы соломинки, изготовленные из различных материалов из магазинов и ресторанов. Результаты показали, что в большинстве проверенных бумажных и бамбуковых трубочек (18 из 20 марок) были обнаружены поли- и перфторалкильные вещества (PFAS), которые являются долговечными и с течением времени потенциально разрушительными для здоровья человека.

При этом частота обнаружения в пластиковых и стеклянных трубочках была ниже. Следов PFAS не было обнаружено ни в одной из проверенных стальных соломинок.

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Концентрация PFAS в соломинках в целом оказалась низкой, а поскольку они используется редко, бельгийские исследователи заявили, что такие трубочки представляет ограниченный риск для здоровья человека. Однако они предупредили, что химикаты могут накапливаться в организме в течение многих лет. Однако, в этом исследовании не рассматривалось, просачивались ли PFAS из соломинок в жидкости.

PFAS активно используются в таких предметах, как верхняя одежда и сковороды с антипригарным покрытием, потому что они устойчивы к воде, теплу и пятнам. Отмечается, что наиболее распространенный PFAS, перфтороктановая кислота (PFOA), запрещен во всем мире с 2020 года.

Эти химические вещества были связаны с рядом проблем со здоровьем, включая более низкую реакцию на вакцины, более низкий вес при рождении, заболевания щитовидной железы, повышение уровня холестерина, повреждение печени, рак почек и рак яичек.

Присутствие PFAS в массе бумажных трубочек объясняется тем, что в некоторых случаях они использовались в качестве водоотталкивающего покрытия, добавили исследователи.

Доктор Тимо Гроффен из Университета Антверпена сказал, что исследователи хотели выяснить, содержится ли PFAS в соломинках растительного происхождения, продаваемых в Бельгии, после того, как они были обнаружены в соломинках, продаваемых в США.

После выводов он выступил за использование стальных трубочек для питья, но также посоветовал "вообще избегать использования соломинок".

"Соломинки, изготовленные из материалов растительного происхождения, таких как бумага и бамбук, часто рекламируются как более экологически чистые, чем трубочки, изготовленные из пластика. Однако наличие PFAS в этих соломинках означает, что это не обязательно так", - добавил Гроффен.

Запрет на пластиковую посуду - что известно

Как сообщал УНИАН, в 2021 году в странах Евросоюза вступил в силу запрет на продажу одноразовых пластиковых товаров - ложек, вилок, ножей, тарелок, соломинок для питья, ватных палочек, палочек для размешивания и держания надувных шариков. Также запрещены тарелки и другая посуда из пластмассы на биологической основе или биоразлагаемого пластика и одноразовая посуда из бумаги, которая содержит пластиковый слой или покрыта пластиковой пленкой.

В Украине с 2022 года в Украине также вступил в силу запрет на распространение пластиковых пакетов. Также в Украине подготовили законопроект, предусматривающий запрет значительной части изделий из пластика, в том числе посуду и соломинки для напитков.

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