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Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных электростанций на земле

15:52, 25 апреля 2019
Альтернативная энергетика
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REUTERS

Верховная Рада в ходе рассмотрения законопроекта о "зеленых" аукционах во втором чтении отклонила поправку о запрете устанавливать домашние солнечные электростанции на земле.

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Как предает корреспондент УНИАН, соответствующую правку предложил народный депутат Украины Николай Федорук.

«Прошу поставить на подтверждение 24 поправку. Так как она создает неравные условия для мелких потребителей и запрещает устанавливать солнечные панели на приусадебных участках», - сказал он.

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Теги: #солнечные электростанции