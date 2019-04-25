Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных электростанций на земле
15:52, 25 апреля 2019Альтернативная энергетика
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Решение приняли в ходе рассмотрения законопроекта о "зеленых" аукционах.
REUTERS
Верховная Рада в ходе рассмотрения законопроекта о "зеленых" аукционах во втором чтении отклонила поправку о запрете устанавливать домашние солнечные электростанции на земле.
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Как предает корреспондент УНИАН, соответствующую правку предложил народный депутат Украины Николай Федорук.
«Прошу поставить на подтверждение 24 поправку. Так как она создает неравные условия для мелких потребителей и запрещает устанавливать солнечные панели на приусадебных участках», - сказал он.
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