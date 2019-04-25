Рада отказалась запрещать установку домашних солнечных электростанций на земле

Решение приняли в ходе рассмотрения законопроекта о "зеленых" аукционах.

Верховная Рада в ходе рассмотрения законопроекта о "зеленых" аукционах во втором чтении отклонила поправку о запрете устанавливать домашние солнечные электростанции на земле.

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Как предает корреспондент УНИАН, соответствующую правку предложил народный депутат Украины Николай Федорук.

«Прошу поставить на подтверждение 24 поправку. Так как она создает неравные условия для мелких потребителей и запрещает устанавливать солнечные панели на приусадебных участках», - сказал он.