Изначально борт не должен был приземлять в Испании, но один из пассажиров, как считается, провернул хитрую схему, чтобы попасть в страну и помочь попасть в нее другим.

В субботу, 6 ноября, испанская полиция разыскивала несколько десятков пассажиров, которые сбежали с самолета на испанском острове Майорка после того, как борт совершил вынужденную посадку в аэропорту.

Об этом пишет The New York Times.

Самолет авиакомпании Air Arabia летел из Марокко в Турцию, однако попросил перенаправить его в Пальма-де-Майорку для оказания помощи человеку на борту, который сообщил, что болен.

Пассажира доставили в больницу, но вскоре выписали и задержали по подозрению в том, что он инсценировал свою болезнь, чтобы незаконно попасть в Испанию и позволить это также сделать другим лицам с самолета.

Пока "пациент" находился в больнице, другие пассажиры покинули самолет, пересекли взлетно-посадочную полосу, перелезли через заборы по периметру аэропорта и скрылись. Из-за хаоса аэропорт закрыли более чем на три часа.

Читайте такжеКобра выползла из унитаза и укусила мужчину за половой органЭто новый опыт для Испании по проникновению незаконных мигрантов в страну. Обычно властям приходится сталкиваться с незаконными переходами по суше из Марокко в испанские анклавы Сеута и Мелилья либо по морю - из Западной Африки.

Испанские СМИ сообщили, что мужчина, которому якобы стало плохо на борту, марокканец. Другой пассажир, сопровождавший его в больницу, также сбежал. Всего в инциденте оказались замешаны 24 человека из списка пассажиров. 12 из них правоохранителям удалось задержать.

Полиция пока не знает, все ли сбежавшие заранее планировали свои действия или кто-то спонтанно решил остаться в Испании уже после приземлению самолета.

Задержанным пассажирам грозит депортация на родину, но они также могут столкнуться с судебными исками в Испании по обвинению в нарушении авиационных правил и, возможно, другим обвинениям.

Самолет в итоге возобновил рейс в Стамбул со всеми оставшимися пассажирами. Из-за инцидента в аэропорту 13 самолетов пришлось перенаправить в Барселону и другие аэропорты. Более 40 других рейсов претерпели значительные задержки или отмены.

Ранее УНИАН писал про пса, которому удалось "с шиком" облететь полмира в бизнес-классе самолета. А пассажиры Ryanair просто на борту самолета занялись сексом.

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Автор: Катерина Комолова