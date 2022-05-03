Ким был удивлен, что русские, несмотря на свои неудачи на фронте, все же решили провести парад.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким назвал запланированный в Москве парад ко Дню Победы 9 мая "днем позора для русских".

Своими впечатлениями чиновник поделился в Telegram.

Ким был удивлен, что русские, несмотря на свои неудачи на фронте, все же решили провести парад.

"Вчера увидел видео, что россияне действительно хотят праздновать "день позора" 9 мая. Реально, тренируются, маршируют с теми "зетками". Девочки в черной форме, похожей на СС. Какой-то сюрр. Никто им не говорил, что праздновать победу во время войны как-то раньше времени нельзя? Плохая примета", - сказал председатель Николаевщины.

Он посоветовал россиянам показать на параде украденное зерно с техникой: "Не знаю, что они покажут, как они это будут подавать. Парад военных с холодильниками? Колонна с украденными КАМАЗами с зерном из Херсонской области? А что будут говорить?".

"Позорная победа, позорная война. Не можем повторить? Дурдом "Солнышко". И, я так понимаю, это еще будут крутить всюду в то время, как они убивают мирных жителей? Они будут праздновать День победы? Пожалуй, нажрутся все опять, будут там кричать: "Деды воевали, деды наливали", - потроллил Ким.

По мнению чиновников США и Запада, Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, что позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы во время их попытки завоевать восточную и южную Украину.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал усиление обстрелов региона со стороны русских войск в тот день.

На праздничный парад в Москве не будет ни одного иностранного лидера, даже друга Путина, белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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