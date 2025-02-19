Platynothrus peltifer достигают своего генетического разнообразия, в частности, благодаря обмену генетической информацией с другими видами.

Подотряд клещей Platynothrus peltifer размножается при помощи особого способа, который уже на протяжении более 20 миллионов лет работает без спаривания с самцами. Матери клонируют себя и производят на свет только дочерей - полностью женское общество.

Platynothrus peltifer живут в гумусе или мхе и имеют шарообразный темный панцирь. Их размеры не привышают один миллиметр.

Результаты генетического анализа отдельных клещей, опубликованные в журнале Science Advances показали, что среди Platynothrus peltifer не бывает самцов. Они похожи друг на друга, как клоны.

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По словам ученых, такая генетическая особенность появилась в ходе эволюции генов. Когда гены матери и отца соединяются вместе, в потомстве обычно преобладают черты, которые лучше всего обеспечивают выживание.

Зоолог из Кельнского университета Хюсна Этцопрак объяснила, что Platynothrus peltifer достигают своего генетического разнообразия, в частности, благодаря обмену генетической информацией с другими видами.

"Одним из интересных механизмов здесь является горизонтальный перенос генов. Этот процесс может передавать гены, например, от растений, грибов или бактерий. Эти гены могут приводить к появлению новых способностей, важных для будущих поколений клещей", - рассказала она.

Ученые поделились, что эволюция длится у клещей без спаривания уже более 20 миллионов лет. Они отметили, что обычно клонирование приводит к тому, что у потомства сохраняются все генетические ошибки, но Platynothrus peltifer являются исключением.

"Если все потомство - самки, то рост популяции всегда составляет 100 процентов", - подчеркнула биолог из Вюрцбурга Манфред Шартль.

Другие открытия ученых

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Кроме того, ученые сделали уникальное открытие в изучении окаменелостей динозавров. Выяснилось, что мягкие ткани могут сохраняться в течение миллионов лет.

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