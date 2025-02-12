Стратегия мух - это социальная интеграция, которая требует экстремальных морфологических, поведенческих и физиологических адаптаций, чтобы осуществить это.

Личинки горных мух развили фальшивые лица на своих задницах в качестве хитрой маскировки для проникновения в колонии термитов, как показало новое исследование.

Как пишет Live Science, ученые заметили поддельные лица, которые напоминают головы термитов, на спине ранее неизвестной личинки мясной мухи, живущей в горах Марокко. Эти лица являются частью экстремальной стратегии подражания, которая обманывает термитов-жнецов, заставляя их думать, что личинки мух являются частью их колонии.

Интерестно, что термиты-солдаты обычно убивают нарушителей колонии на месте, но замаскированные личинки живут среди солдат без каких-либо проблем и получают полный доступ к кормушке термитника. Маскировка настолько хороша, что термиты даже, кажется, ухаживают за коварными личинками, согласно исследованию, опубликованному в журнале Current Biology.

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Исследователи обнаружили двуликих личинок случайно, когда искали муравьев в горном хребте Антиатлас на юге Марокко. Команда подняла камень и обнаружила термитник с тремя никогда ранее не виденными личинками мух внутри, объяснил ведущий автор исследования Роджер Вила, ученый из Института эволюционной биологии в Испании. Он заявил:

"Это, должно быть, чрезвычайно редкий вид, потому что мы провели еще три экспедиции в этом районе и, несмотря на то, что подняли сотни камней, мы нашли только еще двух мух, вместе, в другом термитнике".

Отмечается, что гнезда термитов - это защищенные, богатые пищей места обитания для любого вида, который достаточно хитер, чтобы проникнуть внутрь. Стратегия мух - это социальная интеграция, которая требует экстремальных морфологических, поведенческих и физиологических адаптаций, чтобы осуществить это.

Исследователи собрали замаскированных личинок мух и термитов и отнесли их обратно в лабораторию для дальнейшего изучения, и обнаружили ряд экстремальных адаптаций. Так, у них были измененные дыхательные отверстия, которые действовали как поддельные глаза термитов, и измененные органы чувств, называемые папиллами, которые напоминали усики термитов.

У личинок также развились запаховые химикаты, соответствующие уникальному запаху термитов. Вила отметил, что команда изучала химический состав личинок и обнаружила, что они неотличимы от термитов в колониях, где они жили.

"Они пахнут точно так же. Кроме того, личинки и термиты в определенной колонии имеют небольшие различия в своем химическом профиле, которые отличают их от других термитников. Этот запах является ключом к взаимодействию с термитами и извлечению выгоды из их совместной жизни. Это химическая маскировка", - отметил ученый.

Исследователи обнаружили, что личинки принадлежали к роду мух Rhyncomya. Ни один другой член этой группы не известен таким образом, чтобы подражать, поэтому команда подозревает, что личинки являются новым видом. Команда не смогла вырастить личинок до взрослой стадии, чтобы убедиться наверняка, поскольку все они умерли в лаборатории, прежде чем смогли созреть.

Вилла отметил, что могут быть элементы гнезда термитов и взаимосвязи между двумя видами, которые они не смогли перенести в лабораторию.

"Их рацион в настоящее время неизвестен, а их взрослая форма остается загадкой", - добавил он.

Новости о насекомых

Ранее исследователи раскрыли уникальную стратегию охоты паука-рогатки или паука-луна: он запускает свою "баллистическую паутину" в ничего не подозревающую добычу.

Паук-рогатка создает конусообразную паутину, втягивая ее центр внутрь и удерживая эту форму с помощью якорной нити. Когда насекомое приближается, паук выпускает нить, катапультируя паутину вперед, чтобы схватить добычу.

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