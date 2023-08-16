Решите головломку за 15 секунд / коллаж УНИАН, фото Fresherslive, ua.depositphotos.com

В сети появилась новая головоломка на поиск чисел. Если у вас орлиное зрение, то найдите "лишнее" число всего за 15 секунд. Испытайте себя этой головоломкой!

Как пишет Fresherslive, решение головоломок требует нестандартного мышления. Они улучшают память, стимулируют умственную деятельность и снижают уровень стресса. Так что разгадывать головоломки не только интересно, но и полезно для здоровья.

Вам просто нужно сконцентрироваться и внимательно посмотреть на картинку. Найдя решение головоломки, вы почувствуете себя так, будто выиграли большую награду. 

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Найдите 58 на картинке. Время пошло!

Найдите "лишнее" число на картинке / фото Fresherslive

На картинке ниже есть решение этой головоломки. Поэтому не спешите скролить. Нашли "лишнее" число на картинке? Теперь можете проверить правильность своего ответа.

58 "спряталось" в верхнем правом углу / фото Fresherslive

Еще головоломки для "прокачки" мозга

Любите головоломки с поиском чисел? Попробуйте разгадать эту головоломку всего за 18 секунд - справятся с ней только люди с орлиным зрением. Также есть головоломка, решить которую необходимо за 16 секунд. 

А, может, вы предпочитаете головоломки со спичками? У нас есть одна: переместите только одну спичку, чтобы получить правильный ответ.

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