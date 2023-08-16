Посмотрите на картинку. Одно число лишнее, найдите его.

В сети появилась новая головоломка на поиск чисел. Если у вас орлиное зрение, то найдите "лишнее" число всего за 15 секунд. Испытайте себя этой головоломкой!

Как пишет Fresherslive, решение головоломок требует нестандартного мышления. Они улучшают память, стимулируют умственную деятельность и снижают уровень стресса. Так что разгадывать головоломки не только интересно, но и полезно для здоровья.

Вам просто нужно сконцентрироваться и внимательно посмотреть на картинку. Найдя решение головоломки, вы почувствуете себя так, будто выиграли большую награду.

Видео дня

Найдите 58 на картинке. Время пошло!

На картинке ниже есть решение этой головоломки. Поэтому не спешите скролить. Нашли "лишнее" число на картинке? Теперь можете проверить правильность своего ответа.

Еще головоломки для "прокачки" мозга

Любите головоломки с поиском чисел? Попробуйте разгадать эту головоломку всего за 18 секунд - справятся с ней только люди с орлиным зрением. Также есть головоломка, решить которую необходимо за 16 секунд.

А, может, вы предпочитаете головоломки со спичками? У нас есть одна: переместите только одну спичку, чтобы получить правильный ответ.

Вас также могут заинтересовать новости: