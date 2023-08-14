На картинке "спряталось" число 82. Отыщите его.

В сети появилась новая головоломка для самых наблюдательных. Хотите "прокачать" свой мозг? Это веселая и захватывающая головоломка, которую можно решить, применяя логику или нестандартное мышление.

Как сообщает Fresherslive, делая короткие перерывы для решения головоломок, вы повышаете свою продуктивность, поскольку даете мозгу возможность отдохнуть и перезарядиться.

Итак, перед вами головоломка на поиск чисел. Необходимо найти 82 среди 87. А чтобы задачка не казалась вам слишком легкой, то попробуйте найти решение всего за 16 секунд. Мы уверены, что найти ответ на головоломку для вас не составит труда. Время пошло!

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На картинке ниже есть решение этой головоломки. Поэтому не скрольте, если вы еще не разгадали загадку.

Еще головоломки для самых зорких

Любите разгадывать головоломки и искать "лишние" числа? Тогда эта головоломка для вас. Ее нужно решить всего за 12 секунд.

Также можно "прокачать" мозг с помощью головоломки, на которой нужно отыскать число 41 всего за 20 секунд. Получится ли у вас?

А для самых-самых умных предлагаем головоломку со спичками. Переставьте две спички, чтобы равенство стало верным.

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