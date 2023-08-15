Посмотрите внимательно на картинку. Сможете ли вы отыскать на ней странный цветок?

Новая головоломка появилась в сети. Попробуйте решить ее, чтобы проверить свое зрение и навыки IQ.

Как пишет Fresherslive, картинки подобного рода стали трендом в интернете в последнее время. В этот раз игрокам предлагается отыскать необычный цветок.

Итак, перед вами головоломка, на которой изображены цветы гибискусы. Вы должны быть наблюдательны, чтобы найти здесь необычный гибискус - он чем-то отличается от остальных. У вас есть всего 18 секунд на поиски. На старт, внимание, марш!

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Удалось ли вам найти необычный цветок? Если нет, то не скрольте страницу, ведь ниже мы опубликуем правильный ответ.

Как видите, необычный цветок "спрятался" во втором снизу ряду. Он отличается цветом от других гибискусов.

Если вам не удалось найти нужный цветок, не волнуйтесь… помните, неудача - это ступенька к успеху.

Еще головоломки для "прокачки" мозга

Нравится искать предметы? Тогда попробуйте решить эту головоломку с числами всего за 16 секунд. Или найдите "лишнее" число на этой головоломке за 12 секунд.

УНИАН также рассказывал о головоломке со спичками: необходимо убрать две спички, чтобы получить правильный ответ. Попробуйте свои силы!

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