В сети появилась новая картинка-головоломка / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Fresherslive

Новая головоломка появилась в сети. Попробуйте решить ее, чтобы проверить свое зрение и навыки IQ.

Как пишет Fresherslive, картинки подобного рода стали трендом в интернете в последнее время. В этот раз игрокам предлагается отыскать необычный цветок. 

Итак, перед вами головоломка, на которой изображены цветы гибискусы. Вы должны быть наблюдательны, чтобы найти здесь необычный гибискус - он чем-то отличается от остальных. У вас есть всего 18 секунд на поиски. На старт, внимание, марш!

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Найдите необычный гибискус на картинке / фото Fresherslive

Удалось ли вам найти необычный цветок? Если нет, то не скрольте страницу, ведь ниже мы опубликуем правильный ответ.

Ответ на головоломку / фото Fresherslive

Как видите, необычный цветок "спрятался" во втором снизу ряду. Он отличается цветом от других гибискусов.

Если вам не удалось найти нужный цветок, не волнуйтесь… помните, неудача - это ступенька к успеху.

Еще головоломки для "прокачки" мозга

Нравится искать предметы? Тогда попробуйте решить эту головоломку с числами всего за 16 секунд. Или найдите "лишнее" число на этой головоломке за 12 секунд.

УНИАН также рассказывал о головоломке со спичками: необходимо убрать две спички, чтобы получить правильный ответ. Попробуйте свои силы!

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