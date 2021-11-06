Морякам с проблемными документами отказали в пересечении государственной границы Украины.

Украинские пограничники обнаружили у пятерых мужчин из Египта документы, которые гласили, что они "женщины". Моряков с "женскими" паспортами в Украину так и не пустили.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Инцидент произошел в Николаевском морском порту. Пограничники обнаружили проблемные документы у нескольких десятков моряков-иностранцев.

В частности, во время проверки документов сотрудники Госпогранслужбы обнаружили признаки подделок в паспортах 30 членов экипажей иностранных судов.

При этом, в официальных бумагах пяти мужчин-граждан Египта значилось, что они женского пола.

Читайте такжеПомерил мамино кольцо: во Львове мальчик не смог снять украшение без помощи спасателей (видео)Морякам с проблемными документами отказано в пересечении государственной границы Украины. Все они будут находиться под охраной на своих судах до выбытия из нашей страны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что из Украины пытались вывезти троих волков под видом собак, а в Одесской области разоблачили канал нелегальной миграции, которым хотели воспользоваться лица из санкционного списка СНБО.

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Автор: Виталий Саенко