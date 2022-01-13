Сочетание вакцинации и лечения с помощью каннабиноидных кислот должно создать гораздо более сложную среду для SARS-CoV-2.

Соединения в каннабисе могут предотвратить заражение коронавирусом, блокируя его проникновение в клетки.

Об этом говорится в исследовании ученых Орегонского государственного университета.

Так, в ходе исследования его руководитель Ричард ван Бримен и его сотрудники, в том числе ученые из Орегонского университета здоровья и науки, обнаружили, что две каннабиноидные кислоты, обычно встречающиеся в сортах конопли, каннабигероловая кислота или CBGA, и каннабидиоловая кислота, также известная как CBDA, могут связываться с шиповидным белком SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим Covid-19.

Читайте такжеМальта первой в Европе легализовала марихуану для личного пользования (видео)Связываясь с шиповидным белком, соединения могут предотвратить проникновение вируса в клетки и вызвать инфекцию, потенциально предлагая новые возможности для предотвращения и лечения заболевания.

"Эти каннабиноидные кислоты в изобилии содержатся в конопле и во многих экстрактах конопли", - рассказал ван Бримен. "Они не являются контролируемыми веществами, такими как ТГК, психоактивный ингредиент марихуаны, и имеют хороший профиль безопасности для людей. И наше исследование показало, что соединения конопли одинаково эффективны против вариантов SARS-CoV-2, включая вариант B.1.1.7, впервые обнаруженный в Соединенном Королевстве, и вариант B.1.351, впервые обнаруженный в Южной Африке", - уверен ученый.

Он отмечает, что использование соединений, которые блокируют взаимодействие вирус-рецептора, было полезно для пациентов с другими вирусными инфекциями, включая ВИЧ и гепатит.

"Эти соединения можно принимать перорально, и они имеют долгую историю безопасного применения у людей", - сказал ван Бримен. "У них есть потенциал для предотвращения, а также лечения инфекции SARS-CoV-2", - считает он.

"Одной из основных проблем во время пандемии является распространение вариантов, которых существует множество, и B.1.1.7 и B.1.351 являются одними из самых распространенных и вызывающих беспокойство", - добавил ученый.

Читайте такжеUber начинает продажу каннабисаПо его словам, эти варианты вируса хорошо известны тем, что уклоняются от антител против SARS-CoV-2.

"Наши данные показывают, что CBDA и CBGA эффективны против двух рассмотренных нами вариантов, и мы надеемся, что эта тенденция распространится на другие существующие и будущие варианты", - рассказал ученый.

Ван Бримен отметил также, что устойчивые варианты все еще могут возникать на фоне широкого использования каннабиноидов, но сочетание вакцинации и лечения CBDA/CBGA должно создать гораздо более сложную среду для SARS-CoV-2.

Напомним, ВОЗ сообщила о рекордном количестве заболевших коронавирусом за неделю. Так, в мире коронавирусом заразились более 15 млн человек, это рекорд за все время пандемии.

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