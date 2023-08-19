Многие из нас очень любят кофе, но не задумываются о разнице, которая существует между самыми популярными кофейными напитками.

Среди многообразия горячих кофейных напитков, именно у латте и капучино больше всего поклонников. Любят их за мягкость вкуса и аромат. В чем разница между кофе латте и капучино - читайте в материале.

Капучино и латте - разница

Возможно, для многих отличие не очевидно, но на самом деле оно есть и таится в соотношении кофе к молоку и пенке. И тот и другой напиток делают на основе 60 мл эспрессо. А вот дальше начинаются различия, о которых многие не догадываются - капучино должно содержать 120 мл молока, в составе латте его больше - 180 мл. Еще есть пена. По стандарту, латте подается с воздушной и пышной, а в капучино она потоньше и даже может быть с красивым рисунком.

Таким образом, из-за объема молока в латте основная вкусовая нотка - молочная, а в капучино - кофейная. Теперь вы знаете, что молочнее, латте или капучино, и можете рассказать об этом тем, кто еще этого не знает.

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Что крепче - латте или капучино

Если утром вы хотите взбодриться, а не просто посмаковать кофе, то лучше выбрать капучино. Он содержит больше кофеина из-за меньшего объема порции. К тому же капучино легко превратить в доппио - приготовив его с двойной порцией эспрессо. С латте этот прием не пройдет, поскольку нарушится вкусовой баланс.

А вот, что вкуснее - кофе латте или капучино, решать каждому индивидуально, ведь это только дело вкуса.

Ранее УНИАН писал, как взбить молоко для латте.

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