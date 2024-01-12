Впрочем, пользователи социальных сетей скептически прокомментировали версию о гостях с другой планеты.

Туристка Сара Далете во время прогулки на острове Илья-ду-Мел в Бразилии сняла на видео две странные фигуры высотой в 3 метра. Женщина уверена, что это были пришельцы.

Видео туристка опубликовала в Instagram. На кадрах видно, что две фигуры высокого роста быстро двигали руками. Потом одна из них спускалась со склона.

В то же время эксперт по НЛО Ник Поуп довольно скептически прокомментировал, на самом ли деле на видео пришельцы. "Нет достоверных доказательств того, что произошло что-то, связанное с НЛО или инопланетянами, или что это было что-то еще", - заявил он в комментарии Metro.

В то же время в сети видео якобы с пришельцами спровоцировало оживленные дискуссии. В частности, пользователь X с никнеймом Diogo Milagres уверен, что на вершине холма на самом деле были обычные люди.

"Ее муж поделился местом съемок в своем Instagram. Используя Google Maps, вы можете определить местоположение и сравнить его с кадрами. Для того, чтобы крышу палатки можно было обрамить холмом, сделан вывод, что они были на расстоянии 1 км. Подходя к холму с помощью Google Maps, мы понимаем, что он не такой высокий, как кажется на видео", – пояснил пользователь.

По его словам, это были люди нормального роста, а холм - небольшой. Человек мог без труда с него спуститься. Сама Сара затем добавила, что один из вероятных пришельцев "действительно выглядит, как нормальный человек, но выше большинства".

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Как сообщал УНИАН, в начале осени россиян перепугало "НЛО из Латвии". Летательный объект появился внезапно, но потом исчез, не выйдя на связь с русскими.

На фоне частых атак неизвестных беспилотников, Россию начали атаковать неопознанные летательные объекты. Ранее сообщалось, что неопознанные летающие объекты проникают в российское воздушное пространство с территории Эстонии.

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