За полгода полномасштабной российской агрессии Румыния передала пограничникам бронежилеты, каски, а также специальные поисковые фонари более чем на 1,3 млн долл. США.

Украинские пограничники получили 500 бронежилетов и кевларовых шлемов от Посольства Украины в Румынии.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба в Facebook.

"В целом за полгода полномасштабной агрессии России против Украины дипломатические представители нашей страны с Румынии пограничников обеспечили бронежилетами, касками, а также специальными поисковыми фонарями на более 1,3 миллиона долларов США", - говорится в сообщении.

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В Госпогранслужбе поблагодарили представителей украинских посольств, и всем, кто помогает Силам обороны сдерживать российскую агрессию и восстановить территориальную целостность Украины.

Напомним, в Украине тренируются эвакуировать население из-за аварии на Запорожской АЭС. Ситуация вокруг Запорожской АЭС остается довольно напряженной, поэтому спасатели готовятся к любому развитию событий.

В частности, Минздрав Украины предостерегает, что, несмотря на международный надзор за работой ЗАЭС, лучше быть готовым к любым чрезвычайным ситуациям, в том числе и связанным с распространением радиации.

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