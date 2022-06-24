Американский президент Джо Байден во время встречи с руководителями ветроэнергетики держал при себе шпаргалку странного содержания.
На лист бумаги в руках главы Соединенных Штатов обратил внимание таблоид The New York Post.
В переданной сотрудниками Белого дома записке Байдену давали указания, сколько минут выступать, с кем беседовать и даже куда садиться.
Политик открыто выставил адресованные ему напутствия перед фотокамерами. В записке было не менее 9 правил, которые лидер США должен соблюдать во время рабочей встречи.
Журналисты отмечают, что Байден часто пользуется шпаргалками, что ранее вызывало у аудитории "некоторую неловкость".
Белый дом очень беспокоится тем, как и что Байден говорит, чтобы потом от Администрации не требовалось ни уточнений, ни опровержений.
Как писал УНИАН, президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания пользователей сети. На этот раз поводом для обсуждения стало видео, на котором 78-летний политик задремал на климатическом саммите в Глазго.
Также Байден в интервью телеканалу NBC перепутал и назвал Афганистан сначала Украиной, а потом Ираком, когда объяснял, почему американские войска покинули страну спустя 20 лет.