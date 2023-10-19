Далеко не все в мире полностью зависят от туалетной бумаги, многие прибегают к другим гигиеническим методам, которые более полезны для здоровья.

Новое исследование раскрывает неприятную правду об использовании туалетной бумаги и доказывает необходимость биде, пишет New York Post.

Отмечается, что далеко не все в мире полностью зависят от туалетной бумаги, многие прибегают к различным гигиеническим методам, которые считаются гораздо более эффективными, чем рулоны.

Исследователи сравнили микробное загрязнение после использования туалетной бумаги и биде. Результаты подтвердили риск традиционного метода.

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"Хотя идея биде может показаться пугающей, на самом деле эта технология разработана, чтобы обеспечить щадящую и более гигиеничную альтернативу вытиранию", - говорится в публикации.

Отмечается, что распространение биде приобрело популярность во Франции в начале 1700-х годов, инициатором которого стала общественная элита. Но в наши дни использование биде выходит далеко за рамки французских ванных комнат.

Кроме того, указывается, что замена бумаги на биде может быть и мудрым финансовым решением.

Туалетная бумага - другие наблюдения

Напомним, ранее доктор из Нью-Йорка Пунам Десаи рассказала, что большинство американцев подтираются бумагой. Так делают и украинцы, однако, это опасная привычка.

Также УНИАН писал, как женщина проявила "чудеса экономии" и сохранила в своих ежегодных расходах на быт почти 100 долларов за год, перестав покупать туалетную бумагу в магазине.

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