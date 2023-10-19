Риск можно снизить, заменив мясо растительными источниками белка.

Употребление более одной порции красного мяса в неделю может увеличить риск развития диабета 2 типа. При этом опасность усиливается с каждой дополнительной еженедельной порцией. К такому выводу пришли ученые из Гарвардского университета, пишет Express.

Ученые также обнаружили, что риск можно снизить, заменив красное мясо растительными источниками белка.

"Наши результаты полностью подтверждают рекомендации ограничить потребление красного мяса. И это относится как к переработанному, так и к необработанному красному мясу", - отметил доктор Сяо Гу.

Установлено, что замена красного мяса здоровыми источниками белка растительного происхождения, такими как овощи и орехи, может снизить вероятность развития диабета у людей на 30%.

Сообщается, что новое исследование основано на предыдущих работах ученых, но добавляет уверенности благодаря большой когорте исследования и более длительному периоду наблюдения. Новые выводы ученых дополняют предыдущие о том, что потребление красного мяса может привести к раку, болезням сердца и даже к смерти.

Ранее УНИАН писал, что употребление чая поможет снизить риск развития диабета.

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