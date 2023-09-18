Эта головоломка может показаться простой, но только на первый взгляд.

Головоломки отлично способны проверять ваши навыки зрительного восприятия. Яркая головоломка от jagranjosh.com, на которой нужно увидеть цыпленка среди утят всего за 8 секунд, прекрасно подойдет для этого.

На изображении мы видим утят, которые, кажется, ищут цыпленка. И вам предлагается помочь им в этом непростом деле.

Эта головоломка на первый взгляд может показаться простой, но найти цыпленка всего за 8 секунд может быть сложно – его хорошо спрятали. Да и утята все очень похожи между собой.

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Если вы не можете его найти, не волнуйтесь. Попробуйте присмотреться к левому нижнему углу изображения.

Если вы все же не смогли отыскать цыпленка среди утят, ниже вы можете просмотреть ответ.

Интересные головоломки на УНИАН

Новая оптическая иллюзия предлагает всего за 11 секунд найти спрятанный среди пчел подсолнух. Задача кажется легкой, однако справиться смогут далеко не все – около 5% людей.

Также для любителей головоломок с поиском предметов подойдет головоломка, где надо отыскать панду среди людей.

Для поклонников математических головоломок будет интересной эта детская задача, поставившая в тупик тысячи взрослых.

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