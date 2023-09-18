Только самые умные найдут цыпленка среди утят за 8 секунд: новая головоломка / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, Гергели Дудас

Головоломки отлично способны проверять ваши навыки зрительного восприятия. Яркая головоломка от jagranjosh.com, на которой нужно увидеть цыпленка среди утят всего за 8 секунд, прекрасно подойдет для этого.

На изображении мы видим утят, которые, кажется, ищут цыпленка. И вам предлагается помочь им в этом непростом деле. 

Только самые умные найдут цыпленка среди утят за 8 секунд: новая головоломка / изображение Гергели Дудаса

Эта головоломка на первый взгляд может показаться простой, но найти цыпленка всего за 8 секунд может быть сложно – его хорошо спрятали. Да и утята все очень похожи между собой.

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Если вы не можете его найти, не волнуйтесь. Попробуйте присмотреться к левому нижнему углу изображения. 

Если вы все же не смогли отыскать цыпленка среди утят, ниже вы можете просмотреть ответ.

Только самые умные найдут цыпленка среди утят за 8 секунд: новая головоломка / изображение Гергели Дудаса

Интересные головоломки на УНИАН

Новая оптическая иллюзия предлагает всего за 11 секунд найти спрятанный среди пчел подсолнух. Задача кажется легкой, однако справиться смогут далеко не все – около 5% людей.

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