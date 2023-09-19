На эти вопросы, вероятно, могут ответить только очень умные люди.

Проверка своих знаний путем ответов на сложные вопросы или решения головоломок – отличная умственная активность и разминка для мозга. Кроме того, это замечательная возможность продемонстрировать свой интеллект другим людям.

На платформе Playbuzz опубликовали несколько вопросов. Ответить на все из них верно, вероятно, могут только люди с докторской степенью.

Итак, вы должны внимательно прочитать эти вопросы и дать на них ответы:

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1. Я начало всего, конец всего, начало вечности и конец времени и пространства, что я?

2. Чего у коровы четыре, у собаки восемь, а у вас два?

3. Что всегда бежит, но никогда не ходит, часто шумит, но никогда не разговаривает?

4. Где есть реки, но нет воды, есть леса, но нет деревьев, есть пустыни, но нет песка, есть горы, но нет камней?

5. Один раз мне 24. Дважды мне 20. Трижды я неизвестен. Что я?

6. Портной может сшить брюки из обрезков, оставшихся после пошива пяти пар брюк. Если у него двадцать пять лоскутков, сколько пар брюк он может сделать?

7. Мужчина дал одному сыну 10 центов, а другому – 15 центов. Который это был час?

8. Что отличает эти буквы: B, E, J, Q, X, Y, Z.

Не торопитесь с ответами и внимательно прочитайте каждый вопрос. Иногда ответ может быть довольно банальным. Запишите свои ответы, прежде чем увидеть правильные. Теперь можете себя проверить.

Ответы:

1. Энергия;

2. Соски;

3. Река;

4. На карте;

5. X;

6. Пять;

7. 2:15;

8. Они не встречаются в конце названия штата США.

Другие головоломки на УНИАН

Ранее мы публиковали оптическую иллюзию, где необходимо найти лишний элемент на картинке. Однако это не все – на ответ у вас есть всего пять секунд.

Если вы уже ее разгадали, советуем проверить себя в другой оптической иллюзии для наиболее внимательных. Вам необходимо найти ежика в поле всего за 15 секунд.

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