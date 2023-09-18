Большинство людей не могут справиться с этим заданием.

В сети появилась новая оптическая иллюзия от The Sun, которая бросает вызов вашей внимательности. На картинке вам нужно найти маленького ежика, прячущегося в поле, за 15 секунд, и большинство людей не могут справиться с этим заданием.

На окружающее пространство легко отвлечься, но люди с острым зрением смогут разгадать загадку.

Не паникуйте, если вы не увидели его сразу. Посмотрите достаточно долго и внимательно, и вы заметите спрятавшегося ежика, идеально сочетающегося с травянистым фоном.

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Если вам все еще сложно, сосредоточьтесь на левом нижнем углу сцены, и вы сразу заметите прячущегося ежа.

Если вы так и не смогли найти ежика, не волнуйтесь - ответ обведен кружком на нижнем рисунке.

Еще интересные оптические иллюзии

На этой оптической иллюзии нужно найти крошечного совенка среди деревьев в лесу за 20 секунд. Утверждается, что сделать это смогут только люди с "соколиным" зрением и чрезвычайным вниманием к деталям.

А на этой яркой головоломке нужно увидеть цыпленка среди утят всего за 8 секунд.

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