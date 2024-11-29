Визуальные загадки на логику для взрослых и детей - это увлекательный тест, благодаря которому можно легко и очень быстро проверить уровень коэффициента интеллекта какого-то человека (IQ).
Если тот, кто взялся за выполнение загадки, найдет правильный ответ и при этом уложится во временные рамки, предусмотренные в задании, то его уровень IQ достаточно высокий. Новое задание достаточно быстрое и простое - следует за 5 секунд разобраться, кто на картинке на самом деле не человек, а призрак.
На изображении можно увидеть семью, которая фотографируется в праздничный день - девочке исполнилось 6 лет, и мама хочет сделать фотографию на память. Среди членов этой семьи кто-то один - призрак. Нужно очень быстро разобраться, кто же на самом деле является призраком.
Если первая попытка была провальной, можете воспользоваться подсказкой от журналистов:
"Вспомните признак, который приписывают призракам".
Обдумайте подсказку и, когда будете готовы снова взяться за работу, запускайте обратный отсчет времени:
- Один...
- Два...
- Три...
- Четыре...
- Пять...
А сейчас мы раскроем правильный ответ - призраком является отец. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что у него прозрачная кисть.
Такая интересная загадка уже опубликована
На картинке есть много кактусов с цветами, и среди растений следует за 8 секунд разыскать то, которое можно назвать уникальным. Чтобы вовремя справиться с задачей, надо быть очень внимательными.