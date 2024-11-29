Если после первой попытки не удастся найти призрака, можно воспользоваться подсказкой.

Визуальные загадки на логику для взрослых и детей - это увлекательный тест, благодаря которому можно легко и очень быстро проверить уровень коэффициента интеллекта какого-то человека (IQ).

Если тот, кто взялся за выполнение загадки, найдет правильный ответ и при этом уложится во временные рамки, предусмотренные в задании, то его уровень IQ достаточно высокий. Новое задание достаточно быстрое и простое - следует за 5 секунд разобраться, кто на картинке на самом деле не человек, а призрак.

На изображении можно увидеть семью, которая фотографируется в праздничный день - девочке исполнилось 6 лет, и мама хочет сделать фотографию на память. Среди членов этой семьи кто-то один - призрак. Нужно очень быстро разобраться, кто же на самом деле является призраком.

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Если первая попытка была провальной, можете воспользоваться подсказкой от журналистов:

"Вспомните признак, который приписывают призракам".

Обдумайте подсказку и, когда будете готовы снова взяться за работу, запускайте обратный отсчет времени:

Один...

Два...

Три...

Четыре...

Пять...

А сейчас мы раскроем правильный ответ - призраком является отец. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что у него прозрачная кисть.

Такая интересная загадка уже опубликована

На картинке есть много кактусов с цветами, и среди растений следует за 8 секунд разыскать то, которое можно назвать уникальным. Чтобы вовремя справиться с задачей, надо быть очень внимательными.

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