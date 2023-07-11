Некоторые пары хотят слишком необычное свадебное фото, чтобы всех впечатлить.

Американский свадебный фотограф Келли Каррико рассказала журналистам о самой глупой и необычной просьбе своих клиентов, которые она слышала за 11 лет работы. Рассказ женщины опубликовало издание Newsweek.

По ее словам, в последние годы молодожены все чаще отказываются от классических свадебных фотографий и становятся "более изобретательными" в выборе стиля для таких снимков.

Совсем недавно, в июне 2023 года, очередные клиенты попросили Каррико сделать снимок жениха и невесты именно в тот момент, когда позади них взлетает самолет.

"За свою карьеру меня просили прогуляться по тропинкам, о которых мы никогда не знали, где они заканчиваются, фотографировать свадьбы во время грозы и стоять на краю утесов, которые были гораздо более опасными или глупыми, чем это событие на самом деле", – призналась фотограф.

Женщина отметила, что многие на самом деле сочтут такой снимок глупым, тем более, что проще было бы прифотошопить самолет к снимку, а не снимать взлет реального самолета.

"Трудность была в основном в коротком отрезке времени, в который у нас был на все про все. У нас было всего несколько минут, и это была импровизированная съемка с одного дубля. Мне нужно было сделать все правильно с первого раза, никаких переделок и времени на чрезмерную изобретательность", — сказала она.

С тех пор, как Каррико опубликовала в TikTok процесс съемки этого фото, ролик успел собрать более 4,9 миллиона просмотров и более 166 тысяч лайков.

Курьезы на свадьбах – последние новости

Ранее УНИАН писал, что в Индии произошел довольно курьезный случай на свадьбе: невеста отказалась выходить замуж, потому что жених был пьян. Кроме того, женщина в ярости пожаловалась на возлюбленного в полицию и потребовала от него заплатить за сорванный праздник.

Но о куда более "диком" случае поведала одна пользовательница Reddit. Ее возлюбленный решил устроить "свадьбу-сюрприз": пригласил на якобы обычную вечеринку, куда друзья и родственники пары уже были приглашены. Гости хлопали и ждали, когда же начнется свадьба. Однако девушка была в шоке. Девушка попыталась поговорить с избранником и объяснить, что у нее должно быть право голоса. В итоге свадьба так и не состоялась.

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