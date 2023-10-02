Невеста не пригласила на свадьбу парня своей сестры, с которым та встречается 8 лет. Ему категорически запрещено посещать праздник.
Как рассказала обиженная девушка на Reddit, усугубляет ситуацию то, что невеста встречалась с ее парнем более 10 лет назад. Поэтому, она не хочет видеть на свадьбе бывшего.
Впрочем, девушка хочет поставить сестре-невесте ультиматум - либо приглашают их обоих, либо она сама не придет на праздник, хоть и должна быть дружкой. Как объяснила девушка, 10 лет назад ее сестра два месяца встречалась с ее нынешним парнем. Эти отношения не были серьезными. Девушка сказала, что даже об этих отношениях между сестрой и ее парнем.
"Я даже не знала, что они встречаются, пока я не познакомила Дэнни со своей семьей, и они странно смотрели друг на друга весь вечер, и после того, как он сказал мне, что он и моя сестра встречались два месяца несколько лет назад. Я говорила об этом со своей сестрой, и она сказала, что ей все равно, если я счастлива. Но это был просто шок. Моя сестра пригласила на свадьбу только меня, а для Дэнни приглашения нет. Она сказала, что не хочет, чтобы там был ее бывший", - рассказала девушка.
Сестра предложила ей сесть за стол с супружескими парами и людьми, с которыми она не ладит. Наконец, девушка сказала своей сестре, что у нее есть три варианта: первый вариант - пригласить Дэнни, второй - найти себе новую дружку и предложить ей место рядом с родителями, а третий - оставить все, как есть, но тогда сестра не придет на свадьбу.
"Она назвала меня безрассудной и что свадьба уже так близко, что она не может все изменить. Я просто сказал, что это не моя проблема, и что Дэнни тоже моя семья, и я бы пригласила на свадьбу любого из ее парней",-написала она.
Комментаторы поддержали решение девушки, ведь поведение ее сестры очень странное.
- "Она встречалась с ним десять лет назад восемь недель. Это абсурд",
- "Если вы встречались восемь лет, почему это теперь проблема? Двухмесячные отношения 10 лет назад? Это то, чем расстроен новый мужчина?",
- "Ваша сестра не должна выходить замуж, если у нее такие сильные чувства по поводу любви десятилетней давности, но я считаю, что это не ваша проблема",
- пишут комментаторы.
Напомним, что один мужчина начал ссору со своей будущей женой после того, как она заявила, что сохранит свою фамилию, когда они станут мужем и женой. Раздраженный мужчина обратился к Reddit, чтобы рассказать, как его разозлило это решение, заявив, что она "тупая".