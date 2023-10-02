Выяснилось, что между этими двумя когда-то были кратковременные отношения.

Невеста не пригласила на свадьбу парня своей сестры, с которым та встречается 8 лет. Ему категорически запрещено посещать праздник.

Как рассказала обиженная девушка на Reddit, усугубляет ситуацию то, что невеста встречалась с ее парнем более 10 лет назад. Поэтому, она не хочет видеть на свадьбе бывшего.

Впрочем, девушка хочет поставить сестре-невесте ультиматум - либо приглашают их обоих, либо она сама не придет на праздник, хоть и должна быть дружкой. Как объяснила девушка, 10 лет назад ее сестра два месяца встречалась с ее нынешним парнем. Эти отношения не были серьезными. Девушка сказала, что даже об этих отношениях между сестрой и ее парнем.

Видео дня

"Я даже не знала, что они встречаются, пока я не познакомила Дэнни со своей семьей, и они странно смотрели друг на друга весь вечер, и после того, как он сказал мне, что он и моя сестра встречались два месяца несколько лет назад. Я говорила об этом со своей сестрой, и она сказала, что ей все равно, если я счастлива. Но это был просто шок. Моя сестра пригласила на свадьбу только меня, а для Дэнни приглашения нет. Она сказала, что не хочет, чтобы там был ее бывший", - рассказала девушка.

Сестра предложила ей сесть за стол с супружескими парами и людьми, с которыми она не ладит. Наконец, девушка сказала своей сестре, что у нее есть три варианта: первый вариант - пригласить Дэнни, второй - найти себе новую дружку и предложить ей место рядом с родителями, а третий - оставить все, как есть, но тогда сестра не придет на свадьбу.

"Она назвала меня безрассудной и что свадьба уже так близко, что она не может все изменить. Я просто сказал, что это не моя проблема, и что Дэнни тоже моя семья, и я бы пригласила на свадьбу любого из ее парней",-написала она.

Комментаторы поддержали решение девушки, ведь поведение ее сестры очень странное.

"Она встречалась с ним десять лет назад восемь недель. Это абсурд",

"Если вы встречались восемь лет, почему это теперь проблема? Двухмесячные отношения 10 лет назад? Это то, чем расстроен новый мужчина?",

"Ваша сестра не должна выходить замуж, если у нее такие сильные чувства по поводу любви десятилетней давности, но я считаю, что это не ваша проблема",

- пишут комментаторы.

Напомним, что один мужчина начал ссору со своей будущей женой после того, как она заявила, что сохранит свою фамилию, когда они станут мужем и женой. Раздраженный мужчина обратился к Reddit, чтобы рассказать, как его разозлило это решение, заявив, что она "тупая".

Вас также могут заинтересовать новости: