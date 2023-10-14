Руководитель отеля пытался обжаловать решение о своем увольнении.

В августе 2022 года группа беженцев из Украины заселилась в отель Strathspey в Хайленд (Шотландия). Условия пребывания были настолько невыносимыми, что их ужасные истории попали на страницы местной газеты.

Как пишет Daily Mail, постояльцы рассказывали, что отель "кишит вредителями", из еды предлагают только "наггетсы и чипсы", полотенца и белье не меняют в номерах по пять дней, лифты сломаны, с Wi-Fi есть проблемы и тому подобное.

Дисциплинарное слушание, состоявшееся в декабре 2022 года, выявило недостатки в отеле Strathspey и выяснило, что из-за халатности руководителя компании был нанесен "вопиющий репутационный ущерб". Из-за этого руководитель отеля Йен Миллер, получавший за свою работу 120 тысяч фунтов стерлингов (это почти в четыре раза больше, чем средняя зарплата в регионе в прошлом году), потерял свою должность.

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Однако сам Миллер не согласился с причинами своего увольнения. Он подал в суд в Глазго жалобу на несправедливое увольнение. Но трибунал по трудовым правоотношениям заслушал все замечания в отношении Миллера, который оставил 85 номеров без качественного обслуживания, и счел увольнение справедливым.

"Как высшее должностное лицо, работающее на объекте, он несет полную ответственность", - прокомментировал судья по вопросам занятости Рори Макферсон.

Украинские беженцы в гостиницах за рубежом - резонансные новости

В октябре прошлого года в муниципалитете Грос-Стремкендорф (Мекленбург-Передняя Померания) в Германии подожгли приют для украинских беженцев, который расположили в гостиничном комплексе Phoenix Hotel Schäfereck.

В апреле текущего года стало известно, что власти Кипра выселит около 3 тысяч украинских беженцев, которые живут в местных отелях.

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