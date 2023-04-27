Решении принято в преддверии лета.

Власти Кипра планируют выселить около 3 тысяч украинских беженцев, которые проживают в отелях, до конца месяца.

По информации SchengenVisaInfo.com, украинские беженцы, прибывающие на Кипр с 1 марта 2023 года, будут иметь право не более чем останавливаться в местных отелях страны на срок не более шести месяцев.

Кроме того, власти Кипра приступили к реализации плана по трудоустройству трудоспособных украинцев, проживающих в стране. Между тем, после выселения из гостиниц они могут обратиться в Службу управления льготами и оформить жилищную субсидию.

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В связи с этим заместитель министра туризма Кипра отметил, что организует встречи с работодателями в сфере туризма для обсуждения возможностей трудоустройства беженцев

Отели на Кипре, которые продолжат принимать украинцев после начала курортного сезона, будут выбраны путем проведения тендера. Данные, предоставленные Евростатом, показали, что Кипр стал страной с наибольшим количеством зарегистрированных беженцев, которым был предоставлен статус временной защиты, по сравнению с населением страны.

Украинские беженцы на Кипре - что известно

На Кипре 1,1 украинца со статусом временной защиты на 1000 жителей, а Чехия занимает второе место в Европе по этому показателю, где на 1000 жителей приходится 0,9 украинца со статусом временной защиты. Всего на февраль на Кипре проживало 1035 человек, в том числе 295 детей.

Количество украинских беженцев сократилось в 19 из 26 стран-членов ЕС, предоставивших данные. Однако на Кипре их число выросло с 935 в январе этого года до 1035 в феврале.

По состоянию на 31 декабря прошлого года статус временной защиты оформил 13 893 человека, а на 28 февраля 2023 года — 15 338 человек

В настоящее время 21 гостиница и апартаменты принимают украинских беженцев на Кипре. 19 в районе Фамагусты, одна в Агросе (район Лимассола) и одна в Полис Хрисохус (район Пафоса).

Кроме того, лица, пользующиеся временной защитой, имеют право на получение социальной помощи и средств к существованию при отсутствии у них достаточных средств.

Таким образом, один человек имеет право на получение суммы в размере 340 евро. При этом каждый зависимый член семьи старше 14 лет получает 170 евро, а каждый иждивенец младше 14 лет имеет право на 100 евро.

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