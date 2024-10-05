В столице этой маленькой страны живет чуть больше 4 тыс. человек.

Занимая холм на севере Италии, Сан-Марино является первоклассным местом для осеннего отдыха, особенно если у вас есть цель избежать толп туристов.

Что делает Сан-Марино особенным

Это старейшая страна в мире, которая практически не менялась на протяжении 17 веков;

Это старейшая конституционная республика в Европе;

Официальный язык - итальянский;

Сама республика полностью окружена итальянским регионом Эмилия-Романья;

Площадь страны составляет 61,2 кв мили, что составляет одну треть площади Вашингтона;

Самая высокая вершина, Монте-Титано, возвышается на 2457 футов над уровнем моря;

Население составляет всего 33 660 человек.

В самой высокой точке Сан-Марино, недалеко от Монте-Титано, вы найдете город Сан-Марино - столицу микрогосударства. Это небольшой городок, в котором живет 4061 житель, характеризуется узкими мощеными улочками без автомобилей и средневековыми жилищами, пишет Traveloffpath.

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Город окружен вершинами с башнями, самая известная из которых - Гуаита, построенная еще в XI веке. Именно она считается визитной карточкой столицы.

За ней идет Cesta, самая лучшая смотровая площадка как в столице, так и в стране, а также национальный музей, демонстрирующий богатую коллекцию средневекового оружия, и наименее посещаемый Montale, который в настоящее время закрыт для туристов.

Почему осень — идеальное время для посещения Сан-Марино

Сан-Марино - довольно жаркая страна, где нет ни моря, поэтому в разгар лета там будет некомфортно. Летом температура там достигает 32 С и выше.

Гораздо лучше отправиться туда осенью, когда средняя дневная температура составляет гораздо более приятные 20 С, и палящее солнце не будет отнимать силы.

Опять же, куда бы вы ни пошли в Сан-Марино, везде есть подъемы, а источники воды ограничены, если вообще существуют: даже в несезон держите при себе бутылку воды и возьмите с собой пару закусок, прежде чем отправиться на покорение вершин.

Что посмотреть за пределами столицы

Вне стлицы туристы посещают Догану, где можно купить сувениры по низким ценам и недорого пообедать, нужно лишь найти усеянную ресторанами улицу Виа делла Репубблика.

Борго Маджоре, где находится крупнейший открытый рынок Сан-Марино, также стоит посетить.

А в городе Серравалле туристы могут насытиться средневековым колоритом. Там есть знаменитый замок и очаровательные площади, которые осенью немноголюдны.

На самом деле, Сан-Марино до сих пор остается не самой популярной страной у туристов. А те, кто ездят в страну - в основном итальняцы. Ежегодно Сан-Марино посещают только 300 тыс. иностранный туристов.

Другие новости туризма

Старый город Люксембурга в 1994 году стал объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Само микрогосударство еще не открыто большинством туристов, но в нем так много можно увидеть. Прогулка по столице страны приведет туристов к одному из самых впечатляющих мест, таким как Корниш, который считается "самым красивым балконом Европы".

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