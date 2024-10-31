Мускатный орех - отличная осенняя специя, но употреблять ее нужно с умом.

Мускатный орех у многих ассоциируется с осенью, благодаря теплому пряному аромату. Существует много рецептов с мускатным орехом, в том числе выпечка и напитки, однако главное тут не переусердствовать, ведь этой специей можно даже отравиться. Об этом пишет USA Today.

Мускатный орех токсичен в больших дозах, согласно Американскому колледжу врачей неотложной помощи.

Как сообщается, в 2022 году медики этого колледжа зафиксировали всплеск отравлений мускатным орехом, когда "мускатный челлендж" стал вирусным в TikTok, призывая молодых людей потреблять большие порции этой специи.

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"Мускатный орех восхитителен в малых дозах, но это определенно одна из тех специй, которой вы хотите наслаждаться в умеренных количествах", - предупреждает диетолог из Вашингтона, округ Колумбия, Кэролайн Томасон.

Томасон рекомендует ограничить потребление мускатного ореха и есть его не более двух чайных ложек в сутки. Большее количество может привести к токсичности соединения под названием миристицин, которое, по словам медицинских экспертов, может вызвать желудочно-кишечные проблемы, головокружение и даже галлюцинации.

Однако не позволяйте этому испортить ваши праздничные осенние рецепты.

"Добавление мускатного ореха в ваши блюда не представляет риска. Добавляйте немного здесь и там, и все будет хорошо", - советует Томасон.

Ранее УНИАН публиковал несколько рецептов ароматной выпечки для осенних вечеров. Например, можно приготовить тыквенный пирог с ароматными специями или яблочный кекс с корицей.

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