Это блюдо полностью перевернет ваше понимание рецептов, где яйца являются главным ингредиентом.

В мире существует огромное множество рецептов приготовления яиц, однако шотландские яйца вызывают особый восторг.

Шотландское яйцо — это сваренное вкрутую яйцо, завернутое в слой колбасы, обвалянное в сухарях и обжаренное во фритюре и в духовке. Их можно подавать как закуску, перекус или гарнир. Это также может быть легким основным блюдом в сочетании со свежим салатом.

Как приготовить шотландские яйца

All Recipes поделилось полным пошаговым рецептом. Для этого понадобятся следующие ингредиенты — литр масла для жарки, 4 крупных яйца, 900 г свиного фарша, стакан пшеничной муки, 4 крупных взбитых яйца и 4 стакана панировочных сухарей с приправами.

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Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до 175°C. В это же время разогрейте масло для фритюра в кастрюле (до 190°C). Параллельно этому поместите яйца в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Затем накройте, снимите с огня и оставьте в горячей воде на 10–12 минут. Остудите, очистите.

2. Расплющите фарш, сформируйте из него лепешку и заверните в нее яйцо. Легко обваляйте в муке, затем в яйце, после чего обсыпьте панировочными сухарями.

3. Обжарьте яйца во фритюре до золотистого цвета, следя, чтобы они хорошо прожарились со всех сторон. Затем запекайте в духовке 10 минут.

4. Разрежьте пополам и подавайте.

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