По словам перевозчика, пассажиры могут путешествовать по городу весь день, а затем просто "проглотить свой рождественский стресс вместе с билетом".

Сеть общественного транспорта Берлина BVG предлагает пассажирам в немецкой столице приобретать специальные билеты с "успокаивающим эффектом".

Как пишет DW, такие проездные документы на дневные маршруты пропитаны конопляным маслом. Как считает перевозчик, они должны помочь клиентам отвлечься от проблем из-за пандемии COVID-19 и стресса перед Рождеством.

Билеты продаются по 8,80 евро, сделаны из съедобной бумаги и сбрызнуты не более чем тремя каплями конопляного масла. BVG утверждает, что масло было получено из семян конопли, так что в отличие от цветов, не содержит опьяняющих веществ, таких как ТГК.

В результате, по словам перевозчика, масло на билетах, которые действительны в течение 24 часов, "совершенно безвредно для здоровья" и "полностью законно".

"Таким образом, вы можете без проблем путешествовать по Берлину весь день, а затем просто проглотить свой рождественский стресс вместе с билетом", - заявили в компании.

Как сообщал УНИАН, Мальта первой из европейских стран легализовала курение и выращивание марихуаны для личного употребления. При этом за курение на публике и перед детьми будут налагаться большие штрафы.

А в Украине каннабис тайно выращивали на госпредприятии: изъяты рекордные 5,5 тонны.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Катерина Комолова